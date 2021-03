Oostenrijk dreigt met blokkeren EU-vaccinbestelling

Oostenrijk dreigt de centrale EU-aankoop van honderd miljoen extra Pfizer-vaccins te blokkeren als het zijn zin niet krijgt bij de verdeling ervan. Dat hebben diplomaten uit drie verschillende EU-landen gezegd tegen nieuwswebsite Politico Europe. Tegenover Trouw bevestigt een Brusselse bron het Weense dreigement.

Tot nu toe hebben andere landen de Oostenrijkse claim op een groot aantal vaccins afgewezen, onder meer omdat het land bovengemiddeld presteert op vaccinatiegebied en andere landen grotere leveringsproblemen hebben.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz loopt echter al een paar weken te hoop tegen de in zijn ogen oneerlijke verdeling van de bestelde vaccins over alle 27 EU-landen. Hij beschuldigde Brusselse bureaucraten er zelfs van een schimmige ‘bazaar’ in covid-vaccins te runnen.

Slecht gevallen

Dat verwijt is in zowel Brussel zelf als in de andere EU-landen slecht gevallen. De afspraken over het verdelingsmechanisme zijn vorig jaar namelijk gemaakt door alle landen gezamenlijk. Oostenrijk heeft ook iemand in de stuurgroep zitten die geregeld over de verdeling overlegt.

In principe bepaalt het bevolkingsaantal van een land de onderlinge verdeling. Daarnaast kunnen landen ervoor kiezen minder van het ene vaccin te reserveren en meer van het andere. Oostenrijk behoort tot de landen die vorig jaar flink hebben ingezet op AstraZeneca, niet wetende dat daarmee later zoveel leveringsproblemen zouden ontstaan.

Tegen de achtergrond van die tegenvallers sleepte de Europese Commissie eerder dit jaar 100 miljoen extra Pfizer-vaccins uit het vuur, al wordt het grootste deel daarvan pas na de zomer verwacht. Maar de eerste tien miljoen komen nog voor juni. Het is de verdeling van deze portie waarover Oostenrijk nu zoveel stampij maakt.

Op de Europese (video)top van vorige week liepen de irritaties over Kurz’ optreden hoog op. De regeringsleiders gaven hun EU-ambassadeurs in Brussel de opdracht om de kwestie op te lossen. Maar voordat zij daarvoor de kans hebben gekregen, zingt nu dat dreigement rond over een Oostenrijkse blokkade van de hele bestelling van honderd miljoen.

“Dit toont aan dat Kurz bereid is om de levens van vijftig miljoen Europeanen in de waagschaal te stellen om iets te krijgen wat hij niet nodig heeft”, aldus een diplomaat tegen Politico.

