Oost-Europa treft voorbereidingen voor mogelijke vluchtelingen

Of ze komen, en met hoeveel, dat weet niemand. Maar de schattingen over hoeveel vluchtelingen Europa kan verwachten als Rusland Oekraïne binnenvalt, lopen in de miljoenen. Landen in het oosten van Europa treffen alvast voorbereidingen.

In de afgelopen dagen heeft de Poolse regering gemeenten gevraagd om aan te geven hoeveel vluchtelingen ze zouden kunnen opvangen, mochten de Oekraïners plots aan de grens staan. Het land rekent op een toeloop van een miljoen mensen, zo zei de plaatsvervangend binnenlandminister Maciej Wasik afgelopen weekeinde op de Poolse tv. Om die op te vangen, zijn regionale plannen opgesteld.

Twee dagen om een antwoord op te sturen

“Men heeft ons gevraagd welke gebouwen geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen, hoeveel mensen erin kunnen en hoe lang het duurt om ze in gereedheid te brengen”, vertelde burgemeester Krysztof Kosinski van Chiechanow op Twitter. Hij zei dat hij twee dagen had gekregen om zijn antwoord op te sturen.

Ook andere gemeenten in Polen maken zich klaar. In Elblag, in het noorden, heeft men inmiddels 420 bedden klaarstaan. Torun, een plek in centraal Polen, heeft 96 plekken. En in het zuiden maakte Czestochowa bekend dat er 1100 mensen kunnen worden opgevangen.

Een Russische inval in Oekraïne kan een grote vluchtelingenstroom op gang brengen, zo is de vrees. De voormalige president van Estland, Toomas Hendrik Ilves, vermoedt dat zo’n drie tot vier miljoen mensen huis en haard kunnen ontvluchten. Die zullen misschien eerst hun toevlucht zoeken tot het westen van Oekraïne, maar kunnen met hun paspoort ook zo doortrekken naar Europa.

Landen die niet veel op hebben met vluchtelingen

Het getal van vijf miljoen gaat ook rond en het Amerikaanse tijdschrift Forbes berekende dat het aantal mogelijke vluchtelingen zelfs wel zeven miljoen zou kunnen belopen. Hoeveel het er ook zullen zijn, ze komen voor het grootste deel eerst terecht in juist die landen die niet veel op hebben met vluchtelingen, zoals Polen en Hongarije.

Die landen grenzen aan Oekraïne, net als Slowakije en Roemenië. Ook daar zijn voorbereidingen gaande. Roemenië zegt in het weekend de laatste hand gelegd te hebben aan een actieplan, zo vertelde minister van binnenlandse zaken Lucian Bode op televisie. “We zijn momenteel te bezien hoeveel vluchtelingenkampen we kunnen oprichten in korte tijd: binnen 10, 12 of 24 uur. We onderzoeken de opvangmogelijkheden aan de grens, we zijn in gesprek met naburige gemeenten en plaatsen die verder in het land liggen.”

De Slowaakse minister van defensie heeft aangegeven dat er in zijn land plannen zijn voor de opvang van tienduizenden mensen. Of Hongarije ook opvangplannen heeft, is niet bekend. De Hongaarse premier Orban zei zaterdag ze wel te verwachten, maar nog altijd te hopen op een vreedzame oplossing.

Een serie opvangkampen

Hoe dan ook, als het inderdaad gaat om miljoenen mensen, dan zal de opvang in de landen aan de grens niet genoeg zijn. Andere Europese landen moeten bijspringen. De Europese Commissie wilde eerder deze week nog niets kwijt over mogelijke plannen voor de opvang van mensen uit Oekraïne. “We hebben plannen voor alle mogelijke scenario’s”, zei een woordvoerder van de Commissie.

Intussen zijn ook landen verderop in Europa hun opvangcapaciteit aan het onderzoeken. De Tsjechische minister van defensie Jana Cernochova zei deze week dat ook zij rekening houdt met ‘een menigte vluchtelingen’.

Ook Litouwen, Letland en Estland zijn bereid mensen op te nemen. Daar verwachten ze dat mensen vooral via Polen of per vliegtuig uit Oekraïne zullen komen. In Letland zouden al plannen zijn voor een serie opvangkampen langs de grens, waar 10.000 ontheemden terecht kunnen, mocht Poetin inderdaad zijn buurland aanvallen.

