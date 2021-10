Oorlog tussen illegale mijnwerkers om de goudwinning in Zuid-Afrika

Op klaarlichte dag nadert op 7 oktober een groep bewapende Zama Zamas de Lawrence Park-mijnschacht bij het Zuid-Afrikaanse plaatsje Orkney, met voedsel en water voor hun collega-goudzoekers onder de grond. De mijnwerkers zijn al dagen verstoken van eten en drinken, ook zuurstof wordt een probleem. Het mijnbouwbedrijf, naar verluidt in Chinese handen, heeft het luchtverversingskanaal van deze oude en verlaten mijnschacht afgesloten om te verhinderen dat Zama Zamas, zoals de illegale mijnwerkers heten, nog naar binnen kunnen.

De industriële exploitatie van deze schacht mag dan zijn gestopt, voor straatarme mijnwerkers is er nog steeds wat goud te vinden. Ze zitten begin oktober opgesloten in de mijn en blazen zich met dynamiet een weg naar buiten. In de dagen daarna komen er zeker 500 man bovengronds: uitgeput, uitgedroogd, hongerig en een deel ziek. Buiten wachten bewapende beveiligers en medische verzorgers ze op. Ze zitten op de grond in vodden gekleed en onder het stof, zo blijkt op foto’s. Velen zagen al heel lang geen zonlicht.

Diep onder de grond werken nog zeker 2000, misschien wel 3000 Zama Zamas door, want hulptroepen zijn onderweg met eten en drinken. Als die worden tegengehouden door bewakers van de mijn ontstaat er een schietpartij, waarbij de inmiddels gewaarschuwde politie ook betrokken is. De Zama Zamas zijn goed bewapend. Toch worden in het vuurgevecht zes illegale mijnwerkers gedood en 30 gearresteerd.

Nietsontziende criminele groepen

Hoe het onder de grond verder gaat, weet niemand. Wel is duidelijk dat misdaadsyndicaten hier de baas zijn. Zama Zamas moeten doorgaans betalen om naar beneden of naar boven te gaan, het heeft veel weg van dwangarbeid. Tot enkele jaren terug kwamen jongemannen uit Mozambique, Lesotho en Zimbabwe naar Zuid-Afrika om hun geluk te beproeven in oude mijnschachten. Ze werkten maanden ondergronds en verdienden een inkomen met de gedolven goudklompjes die ze in de rotsen vonden.

Inmiddels zijn er bendes naar nationaliteit gevormd, die met veel geweld strijden om de door mijnbouwbedrijven niet meer gebruikte gangen en putten. “Hier in Orkney zijn er elke week schietpartijen tussen nietsontziende criminele groepen Zama Zamas”, zegt Mahadio Mokapi van Macua, de belangenorganisatie van gemeenschappen die tussen mijnbouwbedrijven wonen. Inmiddels vertegenwoordigt Macua zo’n 150 dorpen en stadjes. De organisatie begon als verzet tegen de grote mijnbouwbedrijven, die vanuit de koloniale en apartheidstijd zich land toe-eigende, zonder rekening te houden met lokale bewoners. Nog steeds hebben die mijnbouwbedrijven een ijzersterke positie in het verkrijgen van mijnbouwgrond en -vergunningen.

De laatste jaren is er een groot probleem bijgekomen: de Zama Zamas. Een plaats als Orkney en het iets noordelijker gelegen grotere Klerksdorp zijn omgeven door negen grote mijnbouwbedrijven. Mokapi: “De misdaadsyndicaten van illegale mijnwerkers werken hier in verlaten schachten en terroriseren Orkney. Mensen zijn getraumatiseerd, vooral de kinderen. Hoe kun je kinderen laten opgroeien tussen al die schietpartijen?” Mokapi vertegenwoordigt de North West provincie voor Macua, waar Orkney in ligt. Ze kent de mensen daar en die zijn doodsbang. Het gaat al jaren zo, zegt ze.

Explosieven van de zwarte markt

Maar niet alleen in Orkney en rond Klerksdorp zijn er frequent ‘shoot-outs’, zoals de schietpartijen hier heten. Overal waar goud- en diamantmijnen zijn, werken Zama Zamas in verlaten putten en gangenstelsels en zijn er zwaarbewapende criminele organisaties gevormd, vaak beter uitgerust dan de politie. Bovengronds zijn de geweren de baas. Ondergronds zijn explosieven van groot belang.

Onderzoekers van het gerenommeerde Institute for Security Studies (ISS) brachten in september een schokkend rapport uit over het gebruik van dynamiet onder de grond. Het is overal te krijgen op de zwarte markt of bij medewerkers van legale mijnbouwbedrijven, die het illegaal verkopen. ISS raadt daarom een track&trace-systeem aan voor explosieven.

Interessant is de aanleiding voor het ISS-rapport. In 2018 werden de gemeente en de politie van Johannesburg gewaarschuwd door energiebedrijven. Onder het sportstadion, snelwegen en de naastliggende woonwijk in de stad gebruikten Zama Zamas explosieven om gangen te maken en goud los te krijgen. Ze waren met dynamiet bezig op slechts een paar meter van gas- en brandstofpijpleidingen onder de grond. Na overleg is het syndicaat daar gestopt, maar niet onder Johannesburg.

Omgekomen onder de grond

Die veiligheid is ook een probleem voor de mijnwerkers. In juni dit jaar werden in Orkney naast het spoor en in een oude mijnschacht 20 lichamen gevonden van mijnwerkers uit Lesotho. Ze zaten in witte plastic zakken en vertoonden brandwonden. Aangenomen wordt dat ze zijn omgekomen bij een ondergrondse explosie.

Mokapi ziet niet veel veranderen, ondanks mooie beloftes van de politie en van het ministerie van mijnbouw. Ook van de mijnbouwbedrijven zelf hebben de bewoners van Orkney en de andere steden en dorpen in het goudwinningsgebied weinig te verwachten. “Ze beschermen alleen hun eigen belangen met bewakers. Met bewoners willen ze geen contact. Het gaat ze alleen maar om winst en nog meer winst uit de goudwinning te halen.”

