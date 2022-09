Oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan hangt weer in de lucht

De dreiging van een nieuwe oorlog in de Kaukasus hangt weer in de lucht. Bij zware gevechten tussen Azerbeidzjan en Armenië kwamen dinsdag maar liefst 155 militairen om het leven (105 aan de kant van Armenië en 50 aan Azerbeidzjaanse kant). Dodelijke grensincidenten komen geregeld voor tussen Armenië en Azerbeidzjan, maar sinds het einde van de vorige oorlog in 2020 kwam het niet meer tot zo’n grootschalig treffen.

Azerbeidzjan vuurde dinsdag artilleriebeschietingen en drone-aanvallen uit op Armeense militairen. Volgens Bakoe als reactie op een “grootschalige provocatie” van Armenië, dat mijnen zou hebben geplaatst in Azerbeidzjaans gebied. Maar Jerevan stelt dat Azerbeidzjan verschillende dorpen had beschoten en dat het Armeense leger daarop militair moest reageren.

De regio Nagorno-Karabach is internationaalrechtelijk Azerbeidzjaans grondgebied, maar er wonen van oudsher ook veel Armeniërs. Ten tijde van de Sovjet-Unie had de regio een autonome status, maar de spanningen namen aan het einde van de Koude Oorlog toe, toen de Armeense gemeenschap aansluiting zocht bij Armenië. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kwam het tot een oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan, die in 1994 eindigde met een wapenstilstand. De uitkomst: Armenië behield de controle over niet alleen Nagorno-Karabach, maar ook over aangrenzende Azerbeidzjaanse gebieden.

Vernederende vrede

In 2020 brak er een nieuwe oorlog uit over de regio. Azerbeidzjan opende de aanval op Armeense troepen, en met hulp van Turkse drones en geavanceerde wapens won het land uiteindelijk de bloedige oorlog, ten koste van 6700 doden. Na Russische bemiddeling moest Armenië akkoord gaan met vernederende vredesvoorwaarden: het moest vertrekken uit delen van Nagorno-Karabach en de aangrenzende Azerbeidzjaanse gebieden. Het gevolg: een groot deel van de Armeense bevolking uit de regio sloeg op de vlucht.

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft door de overwinning en zijn contacten met Turkije meer zelfvertrouwen dan ooit. De krijgsmacht is moderner dan die van Armenië en zijn land geniet door de grote olie- en gasvoorraden over meer financiële slagkracht om nieuwe wapens te kopen. Hij dreigt al langer met oorlog, waarbij hij het niet alleen heeft over inname van Nagorno-Karabach als geheel, maar ook met het instellen van een corridor tussen Azerbeidzjan en Turkije over Armeens grondgebied.

Roep om oorlog blijft

Hoewel de beschietingen inmiddels zijn opgehouden, blijft een risico bestaan op een nieuwe oorlogsronde. Ook in Armenië is er de roep om oorlog. Veel Armeniërs willen de verloren gebieden heroveren op de aartsvijand. Toch riep premier Nikol Pashinyan het parlement en zijn volk tot kalmte, en vroeg bondgenoot Rusland en het Russische veiligheidspact CSTO om hulp. “Onze bondgenoten zijn Rusland en het CSTO”, benadrukte Pashinyan.

De twee belangrijkste bondgenoten van Armenië en Azerbeidzjan, de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, ontmoeten elkaar vrijdag in Oezbekistan. Ze zullen het daar ook hebben over de gevechten van dinsdag. Een Turkse regeringsfunctionaris, die niet bij naam genoemd wilde worden, zei tegen persbureau Reuters dat de leiders alles zullen doen om een oorlog te voorkomen. Ook de Verenigde Staten roepen Jerevan en Bakoe op tot een blijvend staakt-het-vuren.

