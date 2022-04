Oorlog treft ruimtevaart: Europa gaat niet met de Russen naar de maan

Lange tijd leek de ruimtevaart zich weinig van oorlogen aan te trekken. In het heelal werkten Rusland, Europa en de Verenigde Staten de afgelopen jaren nauw samen, maar nu schort de Europese ruimtevaartorganisatie ESA drie geplande maanmissies met de Russen op.

Volgens de ESA maakt de Russische agressie in Oekraïne het het onmogelijk nog samen naar de maan te gaan. De missies Luna 25, 26 en 27 gaan daarom de komende jaren niet door. Het was de bedoeling dat de ESA in samenwerking met het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos nieuwe technologie op de maan zou gaan testen. Ook de ExoMars rover-missie, waarbij een nieuwe rijdende robot zou worden uitgeprobeerd op de planeet Mars, is opgeschort.

ISS

De afgelopen jaren bereikten juist veel verhalen over samenwerking in de ruimte de aarde. Het Internationaal Ruimtestation (ISS) wordt al decennia draaiende gehouden door Rusland, Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Afgelopen maart vond er nog een wisseling van de wacht plaats op het ISS: Russische kosmonauten droegen het commando over aan een Amerikaans team.

Een week daarvoor kwamen nog drie nieuwe Russische kosmonauten aan in het ISS. Zij waren naar het ruimtestation gekomen met een raket die was vernoemd naar de in Oekraïne geboren raketbouwer Sergej Koroljov. De Russische bemanning droeg bij het binnenzweven van het ISS zelfs blauwgele pakken, maar Roskosmos ontkende dat het om een statement ging.

Record

Een ander voorbeeld van de ruimtevaartsamenwerking is het record dat de Amerikaan Mark Vande Hei en de Russische Pjotr Doebrov in maart op hun naam kregen. De twee kosmonauten brachten samen 355 dagen door in het ISS, de langste aaneengesloten periode ooit in het ruimtestation. Nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, namen de spanningen tussen de werkgevers van beide mannen zienderogen toe.

Het hoofd van Roskosmos, Dmitr Rogozin, liet weten dat de Westerse sancties tegen Rusland het ruimtevaartagentschap ertoe dwongen Russische raketten alleen nog voor Russische doeleinden te gebruiken. Ook zei hij dat het Rusland het ISS zou kunnen laten neerstorten op Europa of Amerika.

Doorzetten maanmissie

In die zin is de verklaring van het ESA over de maanmissies een verdere escalatie van spanningen tussen de ruimtevaartorganisaties.

Overigens komen de doelen van de missies volgens ESA niet in gevaar. De organisatie is druk bezig om samen met het Japanse ruimtevaartagentschap Jaxa alsnog naar de ruimte te gaan. Ook kijkt de ESA of het mogelijk is om met Amerikaanse commerciële ruimtevaarders samen te werken.

De expeditie naar Mars is wel definitief van de baan omdat de Rosalind Franklin-rover – waarmee op Mars rondgereden zou worden – over de officiële houdbaarheidsdatum heen is.

