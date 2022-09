Oorlog om Tigray nu op vier fronten losgebarsten, ook het Eritrese leger weer betrokken

De oorlog in de noordelijke Ethiopische deelstaat Tigray kent inmiddels vier fronten, in elke windrichting een. Het is daarmee een totale oorlog geworden, waar ook het Eritrese leger weer bij betrokken is.

Na een wapenstilstand van bijna vijf maanden kwam vorige week een einde aan het staakt-het-vuren. Het Ethiopische leger (ENDF) had in het zuiden van Tigray de afgelopen weken een enorme legermacht samengebracht in combinatie met de Fano-milities uit de zuidelijke buurdeelstaat Amhara.

Rekruteren van nieuwe strijders

Nu blijkt het Ethiopische leger ook vanuit Eritrea in het noorden te opereren, met steun van Eritrese troepen. De milities van Tigray (TDF) hebben zelf de aanval ingezet op West-Tigray om dat weer te heroveren op de Amhaarse milities. Ook hebben de Tigrayese strijdkrachten de aanval ingezet in de Yalo-regio in de oostelijke deelstaat Afar.

De strijd begon in het noorden van Amhara rond de stad Kobo, waar hevige gevechten hebben gewoed de afgelopen dagen. Het Ethiopische leger heeft zich teruggetrokken om de inwoners van Kobo niet in gevaar te brengen, zo stelt een woordvoerder van de Ethiopische strijdkrachten. Het lijkt er meer op dat het ENDF daar weer is verslagen, net als de vorige zomer.

De TDF zou daarbij grote hoeveelheden wapens, tanks en artillerie hebben buitgemaakt. De periode van de wapenstilstand hebben de Tigrayese milities gebruikt voor het rekruteren van nieuwe strijders en het trainen van hun troepenmacht. De TDF staat al sinds jaar en dag bekend om zijn vechtlust en militaire slagkracht.

Nieuw front aan de grens met Eritrea

Onverwacht is het nieuwe front aan de grens met Eritrea. Addis Abeba blijkt in alle stilte legereenheden te hebben overgebracht naar het buurland Eritrea en is samen met de Eritreeërs daar in de aanval gegaan. De Tigrayese stad Adi Bayo wordt van alle kanten bestookt, vooral ook met raketten uit Eritrea.

De Eritrese troepen hebben het eerste jaar van de oorlog vanaf november 2020 een zeer kwalijke rol gespeeld. Ze worden ervan beticht op grote schaal oorlogsmisdaden te hebben begaan tegen hun aartsvijand de Tigrayers, variërend van verkrachtingen, executies van burgers en plunderingen. Ze hebben zich in maart vorig jaar teruggetrokken, maar doen nu weer volop mee aan de strijd.

De Tigrayers eisen al de hele periode van de wapenstilstand dat West-Tigray aan de grens met Soedan, dat nu in handen is van Amhaarse milities, wordt teruggeven. Amhara stelt al honderd jaar dat het vruchtbare land in West-Tigray toebehoort aan Amhara. Na een luchtaanval van de Ethiopische luchtmacht op de stad Dedebit aan de grens met West-Tigray is de TDF begonnen aan wat de ‘bevrijding van West-Tigray’ wordt genoemd.

Kans op vredesoverleg verkeken

In de oostelijke buurstaat Afar, in de Yalo-regio, hebben de Tigrayers ook een front geopend, waarschijnlijk om het Ethiopische leger in de oostelijke flank aan te vallen bij Kobo in Amhara.

De kans op een vredesoverleg lijkt sinds een week verkeken. Er werd al gepraat achter de schermen in het buurland Djibouti tussen de politieke partij die Tigray leidt, de TPLF, en hoge functionarissen uit Addis Abeba van de regering van premier Abiy Ahmed. De TPLF eiste dat basisvoorzieningen zoals elektriciteit, telecom en bankwezen weer opgestart zouden worden, maar afspraken daarover werden nooit door Abiy gehonoreerd.

Sinds de wapenstilstand in maart kwam de voedselhulp aan Tigray mondjesmaat opgang, maar die ligt nu weer ruim een week stil, terwijl de zes miljoen inwoners van Tigray op de rand van de hongerdood leven.

