Oorlog in Oekraïne werpt een schaduw over onderhandelingen nucleair Iran-akkoord

Na elf maanden onderhandelen leek een deal over een hernieuwd nucleair akkoord met Iran binnen handbereik. Dat zou vooral de twee hoofdrolspelers, de Verenigde Staten en Iran zelf, op dit moment heel goed uitkomen. Iran zou weer legaal olie kunnen verhandelen op de internationale markt en kunnen profiteren van de historisch hoge energieprijzen. Voor de VS, die dinsdag een importverbod op Russische olie instelden, kan de extra Iraanse olie de snel stijgende olieprijzen mogelijk iets drukken.

Daarmee was er, onder druk van de oorlog in Oekraïne, plots een gedeeld belang voor de twee vijanden om snel tot een akkoord te komen. Maar nu ligt een ander land dwars: Rusland. De zorgen groeien dat Moskou – óók vanwege Oekraïne – op het laatste moment de onderhandelingen wil laten ontsporen.

Poetin gebruikt de deal als diplomatiek breekijzer

Dat zou een bijzondere wending zijn in een verhaal dat begon in 2015 toen de oorspronkelijke Iran-deal werd ondertekend. Iran en de internationale gemeenschap (de VS, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de EU) spraken af dat Iran zijn nucleaire programma zou beperken, in ruil voor verlichting van sancties. Drie jaar later vervielen de afspraken deels, toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump besloot zijn land terug te trekken uit het akkoord. Iran voelde zich daarna niet meer gebonden en voerde zijn uraniumverrijking op.

Sinds het aantreden van president Joe Biden wordt onderhandeld over een doorstart van de deal. De delegaties streken daartoe vorig jaar neer in Wenen, en leken er bijna uit. Maar sinds de Russische invasie van Oekraïne twee weken terug staat alles weer op losse schroeven door sabotage uit Moskou. De timing daarvan is geen verrassing: Poetin wil de olieprijzen zo hoog mogelijk houden als drukmiddel op het Westen, en zit niet te wachten op extra aanbod op de wereldmarkt.

Russische medewerking is nodig voor de implementatie van allerlei aspecten van het akkoord. De deal kan daardoor voor Poetin als diplomatiek breekijzer dienen om sancties aan Moskous adres te verzachten. Dat bleek inderdaad vorig weekend. De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov kondigde toen plotseling aan dat Rusland garanties eist van de Amerikanen dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd “op geen enkele manier ons recht op vrije en volledige handel, handels- en investeringssamenwerking en militair-technische samenwerking” met Iran zullen schaden.

‘Een dolkstoot in de Iraanse rug door de Russen’

Het was even onduidelijk hoe serieus de onderhandelaars die uitspraak moesten nemen, maar woensdag werd duidelijk dat de lijn uit Moskou ook was aangekomen bij de Russische delegatie. Hoofdonderhandelaar Michail Oeljanov liet er geen twijfel over bestaan dat Rusland wil inzetten op een zo groot mogelijke vrijstelling van sancties – voor de Amerikanen een moeilijk te accepteren concessie.

De Russische draai maakt andere delegaties nerveus. Ook vertraging kan de overeenkomst de nek om draaien; volgens de VS is Iran enkele weken verwijderd van het verrijken van genoeg uranium voor een kernwapen. Als dat punt eenmaal is bereikt, heeft een akkoord volgens de Amerikanen nog maar weinig nut. Er werd nog gesteggeld over enkele laatste onenigheden – waaronder een eis van Iran dat de Amerikanen de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) van de terroristenlijst halen, maar deze laatste discussies waren verwacht en ingecalculeerd. De plotselinge Russische eis was dat niet.

Ook de Iraniërs zijn niet blij met wat door sommige Iraanse opiniemakers wordt beschreven als een dolkstoot in de rug door de Russen. De Russen, zo was toch de gedachte, waren Irans partner in de onderhandelingen versus het Westen.

'Moskou krijgt de kans een ravage aan te richten’

De economie van Iran wordt hard geraakt door de sancties: hoe langer het duurt voordat er een akkoord is, des te groter de schade. Momenteel schommelt de Iraanse olie-export rond de één miljoen vaten per dag, naar landen die zich weinig aantrekken van de Amerikaanse sancties, zoals China. In het geval van een akkoord kan die export naar verwachting opgeschroefd worden naar 2,5 miljoen vaten per dag.

Als er een deal komt zal het wel enkele maanden duren voordat alle sancties volledig zijn opgeheven en olieraffinaderijen nieuwe overeenkomsten hebben gesloten voor de import van de Iraanse olie. Maar hierna zou het land op volle kracht kunnen gaan exporteren. Ook heeft Iran volgens het databedrijf Kpler nog zeker 100 miljoen vaten olie op voorraad, waarbij het in het geval van een deal minstens een miljoen per dag kan vrijgeven.

Of de gedeelde zorgen van de VS en Iran over Moskous houding ervoor zullen zorgen dat beide landen de laatste knopen nu snel doorhakken moet blijken. “Als de laatste beslissingen nu niet door Washington en Teheran worden genomen, dan loopt dit akkoord echt groot gevaar”, vertelt een anonieme betrokken diplomaat aan de Wall Street Journal. “Door deze beslissingen uit te stellen krijgt Moskou nu de kans om een ravage aan te richten.”

