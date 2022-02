Oorlog? De Russen in grensstad Rostov noemen het liever anders

Dmitri Aleksandrevitsj kon zijn ogen en oren niet geloven toen hij donderdag wakker werd. Lopend door het Gorki Park in de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don, vertelt hij op fluistertoon en starend naar de punten van zijn schoenen dat hij niet goed onder woorden kan brengen wat hij voelde toen hij het nieuws vernam over de Russische aanval in Oekraïne. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ons land een ander land zo roekeloos bombardeert. Zomaar. Dit wil niemand. Oekraïne en Rusland zouden vrienden moeten zijn.”

Nadat hij even naar zijn peuter omkijkt die zorgeloos rondjes om zichzelf heen rent, vervolgt hij het gesprek. “Eigenlijk schaam ik me kapot. Op dit land kan ik niet trots zijn.” Vanwege die schaamte kon Aleksandrevitsj het ook niet opbrengen om naar de toespraak van president Poetin te kijken, die donderdagochtend vroeg de bevolking toesprak over de militaire actie in Oekraïne. “Ik durfde niet”, vervolgt Aleksandrevitsj inmiddels weer omlaag kijkend. “Ik las het op de BBC.”

Het leven gaat schijnbaar zorgeloos door

De 43-jarige IT’er is een van de weinigen in Rostov aan de Don bij wie het nieuws onder de huid is gaan zitten. Voor veel bewoners van de miljoenenstad op nog geen 70 kilometer van de grens met de Oost-Oekraïense provincies Donestk en Loegansk gaat het leven schijnbaar zorgeloos door. Mensen laten hun honden uit, doen boodschappen en drinken luid converserend koffie in een van de vele cafés. Van ongeloof of onrust lijkt nauwelijks sprake.

Praten over de crisis die zich voltrekt aan de andere kant van de grens, doen de meeste inwoners dan ook liever niet. Desgevraagd antwoorden velen dat ze niet over politieke kwesties praten. Laat staan over oorlog. Of er volgt een even obligaat als schertsend ‘we houden van Poetin’, zoals twee mannen bulderlachend op de lokale markt verkondigen, terwijl ze naast een kraam met ingelegde groenten staan te keuvelen.

‘Over een maand is alles afgelopen’

Als bewoners al willen spreken over de aanval op Oekraïne, dan volgt consequent de uitleg dat het om een beperkte militaire actie gaat. Zo vertelt vijftiger Jevgenia Sarkisovna -‘zeg maar tante Zjenja’- in haar marktkraam druk gesticulerend dat er geen grootschalige bombardementen zijn. “Het is een waarschuwing. Als we dit niet doen, dan blijven ze [de Oekraïense regering, red.] ons provoceren.” Dat de situatie eng is, erkent ze wel. “Ik krijg er kippenvel van en ik voel mee met die arme Oekraïners. Maar gelooft u mij nou maar, er komt geen oorlog. Over een maand is alles afgelopen. Poetin gaat deze situatie oplossen.”

Ook Tatjana Sergejeva (44), die op het busstation van Rostov een cosmeticawinkel uitbaat, is die mening toegedaan. “Het Russische leger gaat niet heel Oekraïne innemen”, verzekert ze achter haar counter onder fel tl-licht. “De mensen in Donetsk en Loegansk hebben onze hulp gevraagd en die bieden we nu. Het Oekraïense leger bombardeert Donetsk en Loegansk al jaren. Laat ze maar eens voelen hoe dat andersom is, Rusland is lang genoeg geduldig geweest.”

Het is een zienswijze waar de berichtgeving van de Russische staatsmedia sterk in doorklinkt. Donderdagmiddag meldde de Russische mediawaakhond Roskomnadzor dat nieuwskanalen zich in hun berichtgeving over de militaire actie in Oekraïne enkel mogen baseren op ‘officiële Russische bronnen’. Doen ze dat niet, dan dreigt sluiting of een boete van vijf miljoen roebel, ruim 50.000 euro.

‘De hele wereld weet wiens schuld dit is’

In de staatsmedia gaat het daarom over de ‘speciale militaire operatie in de Donbas’ die zich niet richt op burgerdoelen maar uitsluitend op de Oekraïense militaire infrastructuur. Daarbij herhaalt de pers de woorden van Poetin dat de militaire actie niet als doel heeft Oekraïne te bezetten, maar ‘mensen te beschermen die al acht jaar het slachtoffer zijn van de genocide die het regime in Kiev begaat’. Daarom streeft Rusland ernaar Oekraïne te ‘demilitariseren’ en te ‘denazificeren’.

Het zijn woorden die Dmitri Aleksandrevitsj in het Gorki Park maar moeilijk kan aanhoren. “De hele wereld weet wiens schuld dit is”, zegt hij zonder een naam te noemen. “Als je mensen dwingt om met je te zijn, dan zullen ze nooit met je zijn.” Een paar uur later stuurt hij nog een e-mail na. ‘Kijk’, schrijft hij verwijzend naar een online petitie die al ruim 220.000 keer werd ondertekend, ‘heel veel Russen verzetten zich tegen de oorlog’.

Lees ook:

Tatjana (60) vluchtte vanuit de Donbas naar Rusland. ‘Ik doe dit voor mijn kleinkinderen’

Duizenden pro-Russische inwoners uit Donetsk en Loegansk verlieten afgelopen week hun huis nadat de autoriteiten in de zelfverklaarde volksrepublieken opriepen tot evacuatie vanwege het toenemende geweld. Over de grens in Rusland worden ze opgevangen.