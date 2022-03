Ook Wit-Russische banken worden losgekoppeld van Swift

Het is tijd voor de grote schoonmaak. Volgens premier Rutte geeft de Russische inval in Oekraïne aanleiding om in Europees verband eens goed de bezem erdoor te halen. “We moeten ons huis op orde brengen”, zei hij gisteren (woensdag) voor een zaal vol studenten op de Parijse universiteit Science Po. In dat licht ziet hij de snelle Europese beslissingen om de defensie-uitgaven te verhogen, om de begrotingsregels te herzien, om Europa zelfvoorzienend te maken qua energie en om Rusland te treffen met sancties.

Medeplichtig

Gisteren (woensdag) werden weer nieuwe strafmaatregelen bekendgemaakt. De Europese lidstaten spraken af om ook de Wit-Russische financiële sector te treffen. Dit land wordt bestempeld als medeplichtig aan de Russische invasie van Oekraïne en krijgt daarom met soortgelijke strafmaatregelen te maken.

Drie grote Wit-Russische banken werden ‘ontswift’ – ze worden uitgesloten van het financiële berichtenverkeer dat Swift heet. De Wit-Russische centrale bank krijgt een blokkade. Er worden geen euro’s meer uitgegeven in Wit-Rusland en mensen met een Wit-Russisch paspoort mogen niet meer dan 100.000 euro op een Europese bank zetten.

Meer sancties voor Rusland

Ook besloot de Europese Raad om nieuwe sancties tegen Rusland uit te vaardigen. Russen mogen geen maritieme goederen of radioapparatuur voor schepen meer aanschaffen in Europa.

De lijst van Russen tegen wie specifieke maatregelen gelden word ook uitgebreid. Nog eens 160 namen van oligarchen en politici en hun familieleden werden aan de bestaande zwarte lijst toegevoegd, waar nu 862 mensen op staan en 53 organisaties.

Aan de bestaande financiële sancties werd ook cryptogeld toegevoegd. Sinds het ingaan van de Europese sancties waren de aankopen van cryptovaluta met roebels torenhoog gestegen.

Volgens premier Rutte worden Russische schepen in de Rotterdamse haven niet geweerd.

Europese leiders ontmoeten elkaar vandaag (donderdag) en vrijdag in Versailles, waar ze deze sancties zullen bekrachtigen en verder praten over de gevolgen van de oorlog. Behalve de energieprijzen gaat het er over defensie, voedselprijzen, en economische effecten op de langere termijn.

