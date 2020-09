Ook San Francisco omringd door vuurzee, branden Californië nog lang niet voorbij

De lucht boven San Francisco kleurt oranjerood en is gevuld met as en rook. De metropool is getuige van de zeer zware bosbranden die in Californië woedden. Al ruim drie weken gaat de staat gebukt onder vuurzeeën en zeer hoge temperaturen. Zo bereikte Woodland Hills, bij Los Angeles, afgelopen zondag de 49 graden.

Brandweerlieden in Butte County, Californië kijken naar de vlammen terwijl ze buiten hun wagen staan te wachten totdat ze iets kunnen doen. Beeld AFP

Half augustus ontstonden de eerste branden door een blikseminslag. Inmiddels kent de staat talrijke brandhaarden en is al meer dan 8000 vierkante kilometer van het land in vlammen opgegaan. Vergelijkbaar met een gebied iets groter dan Noord- en Zuid-Holland samen. Door de extreem hoge temperaturen en de warme wind, ontstaan er weer makkelijk nieuwe vuren. De branden hebben tot nu toe elf mensen het leven gekost. In vijf delen van de staat is de noodtoestand uitgeroepen.

Door de vroege start van de branden kampt de staat dit jaar met een zeer lang bosbrandenseizoen. Normaal gesproken stoppen de branden rond november. Hiermee lijkt het einde van de vuurzee nog lang niet in zicht.

Brandweermannen wachten op een sein om aan het werk te mogen in Butte County, Oroville in Californië, waar net als in grote andere delen van de staat grote branden woeden. Beeld AFP

