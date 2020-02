Ook Rusland heeft zijn eigen ‘Beverly Hills’, en daar laat de politieke elite het breed hangen

Wat Notting Hill is voor Londen en Beverly Hills voor Los Angeles, is Roebljovka voor Moskou. De naam van de westelijk gelegen buitenwijk staat voor de gemiddelde Moskoviet gelijk aan perverse rijkdom en exorbitante luxe. Niet zo gek ook.

In tegenstelling tot veel andere plekken in de Russische hoofdstad zijn de straten in Roebljovka breed, de omgeving groen en de lucht schoon. In de villa’s die achter de kasteelmuren schuilgaan, wonen showbizzfiguren, oligarchen, topatleten en andere bekende Russen.

Toch wordt de wijk gedomineerd door één groep in het bijzonder: hoge ambtenaren en politici. Zo blijkt uit onderzoek van de Russische nieuwswebsite Proekt naar het vastgoed in Roebljovka. In het rapport namen de onderzoeksjournalisten panden en landgoederen langs de prestigieuze Roebljovo-Oespenskoje-weg in de wijk onder de loep.

Oude en nieuwe bekenden

Van de ruim 4000 onderzochte locaties in de wijk blijkt bijna de helft in bezit van vastgoedeigenaren die er banden op nahouden met het Kremlin. In totaal bezitten de politieke ­hotemetoten een slordige 1,3 biljoen roebel aan vastgoed in Roebljovka. Omgerekend bijna 21 miljard dollar. Of, in de woorden van de auteurs: “Bijna twee keer het regiobudget van de provincie Moskou.’

Onder de vastgoedeigenaren zitten een paar oude en nieuwe bekenden. Zo bezit minister van defensie Sergej Sjojgoe een buitenhuis ter waarde van 4,2 miljoen dollar. Ook minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov houdt er een nederig stulpje in de wijk op na. Proekt schat de waarde van zijn datsja op 3,4 miljoen dollar. Maar het kan altijd gekker.

De kersverse Russische premier, Michaïl Misjoestin, die onlangs uit het niets zijn functie als hoofd van de belastingdienst verruilde voor het premierschap, bezit een villa ter waarde van ruim 7 miljoen dollar. Toch knap met een salaris van 100.000 dollar per jaar.

