Ook ratten blijken van een lekker ritme te houden

Een aanstekelijk ritme is niet alleen onweerstaanbaar voor mensen, maar ook voor ratten. Dat stelt een onderzoeksteam van de universiteit van Tokio, na een tijdlang zowel mensen als ratten bestookt te hebben met een portie goede beats.

De onderzoekers stelden zowel ratten als mensen bloot aan verschillende muziekstukken, waaronder K.448 van Mozart, Born This Way van Lady Gaga en Another One Bites the Dust van Queen. Wat bleek: net als veel mensen bewogen de ratten instinctief hun kop op het ritme van het nummer. De beestjes houden het beste maat wanneer de muziek een ritme heeft van tussen de 120 en 140 beats per minuut.

Volgens Hirokazu Takahashi, lid van het onderzoeksteam, is het duidelijk dat de ratten een ‘natuurlijk’ gevoel voor ritme hebben, “zonder eerdere training of blootstelling aan muziek”, vertelt hij. Volgens Takahashi helpt het onderzoek ons iets beter te begrijpen hoe muziek het brein beïnvloedt.

