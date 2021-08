Ook Parijs gaat aan de 30 kilometer per uur

De Franse hoofdstad volgt hiermee het voorbeeld van een groeiend aantal steden in binnen- en buitenland. Onder andere Lausanne, Hamburg, Berlijn en München kennen inmiddels een maximumsnelheid van 30 kilometer. Brussel voegde zich begin dit jaar ook bij dit gezelschap en Amsterdam zal dat begin 2023 doen, als eerste stad in Nederland.

Voetgangers en fietsers hebben veel minder kans te overlijden als zij worden geraakt door een auto die 30 kilometer per uur rijdt, benadrukt het Parijse stadsbestuur. “Er zullen minder ongelukken plaatsvinden. Deze maatregel verbetert de veiligheid van iedereen”, zei de groene wethouder van transport David Belliard tegen de TV-zender BFMTV.

De helft minder lawaai

Belliard benadrukte ook de winst op het gebied van geluidsoverlast. “Die neemt voor omwonenden met ongeveer -3 decibel, met de helft, af.” Op dit moment ligt overigens 60 procent van de Parijse wegen al in een 30-kilometer zone.

Verenigingen van automobilisten zijn er niet van overtuigd dat de vaak penibele verkeerssituatie verbetert met een lagere maximumsnelheid. Zij zien in de maatregel vooral een nieuwe manier van ‘autootje pesten’ door de socialistische burgemeester Anne Hidalgo. Hidalgo maakte eerder het parkeren duurder. De fiets kreeg meer ruimte door het aantal rijbanen voor auto’s op belangrijke verkeersaders als de Rue de Rivoli te beperken. Ook staat Hidalgo op het punt het aantal parkeerplaatsen met de helft verminderen, en zal parkeren voor motoren en scooters niet langer gratis zijn.

Meer uitstoot bij lagere snelheden

Het pro-auto kamp wijst er op dat autorijden bij lagere snelheden viezer is, omdat verbrandingsmotoren meer stikstof en kooldioxide uitstoten bij een gemiddelde snelheid van 30 kilometer dan bij 50 kilometer per uur. Een recente studie, die werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van de ecologische transitie, heeft dit opnieuw bevestigd. De ‘schoonste’ gemiddelde snelheid is 70 kilometer per uur.

Alleen: de gemiddelde snelheid in Parijs is vastgesteld op 16 kilometer per uur, vanwege het vele optrekken, remmen en stilstaan. Die snelheid is zeker slecht voor de luchtkwaliteit, maar zal niet veel erger worden met een 30 kilometerzone.

Volgens het Parijse agentschap voor het klimaat APC verandert de studie daarom weinig. ‘In Parijs staat autorijden gelijk aan remmen en optrekken’, citeert de krant Le Figaro APC-voorzitter Fatoumata Koné.

‘Bovendien wordt een maximumsnelheid van 30 kilometer niet ingevoerd met het oog op de luchtkwaliteit, het gaat om veiligheid en geluidsoverlast.’

Uiteindelijk positief milieueffect

Volgens Koné zal het aantal auto’s in Parijs verder afnemen, waardoor uiteindelijk toch sprake is van een positief milieueffect. In Grenoble, dat in 2016 als eerste Franse stad overging op 30 kilometer, is het verkeer van personenauto’s tussen 2016 en 2018 met bijna 10 procent gekrompen.

Volgens een recente peiling van opiniepeiler Ifop steunt 61 procent van de inwoners van Parijs de nieuwe maximumsnelheid.

