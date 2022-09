Ook op school in Londen wordt de koningin herdacht: ‘RIP Lizzie’

Het is op het eerste gezicht een doodgewone grijze ochtend bij de John Lyon School in een lommerrijke buurt in het noorden van Londen. Kinderen in schooluniform worden door hun ouders met de auto afgezet bij het statige bakstenen schoolgebouw. “Dag mam!” roept een slungelige tiener met een grote sporttas over de schouder. “Dag schat!” roept zijn moeder terug vanachter het stuur.

Maar het is ook de eerste schooldag na de proclamatie van koning Charles III afgelopen weekend. Dus praten leraren bij aanvang van deze morgen met de scholieren over de troonsopvolging.

‘Nutteloos’, roept een jongen in de klas

“Ik wil graag weten wat er in jullie opkomt als jullie denken aan de overleden koningin en aan de nieuwe koning”, zegt biologielerares Joemie Moes tegen een groep tweedeklassers. “Nutteloos!” roept een jongen van achter uit de klas. Dat leidt tot gekrakeel en meer kritische opmerkingen over de koninklijke familie. “Stilte graag!” roept Moes. “Toon alsjeblieft respect.”

De docente, gekleed in een blauwe jurk met een brede rode ceintuur, gaat op een hoek van haar bureau zitten en slaat een been over het andere. Ze benadrukt dat de oorsprong van de Britse monarchie vele eeuwen teruggaat en wijst op het persoonlijk verdriet dat ook gepaard gaat met het verscheiden van koningin Elizabeth. “We moeten ons blijven herinneren dat er iemand is overleden. De nieuwe koning heeft in anderhalf jaar tijd zowel zijn vader als zijn moeder verloren. Dat moet heel moeilijk voor hem zijn.”

Groot-Brittannië verkeert tot en met komende maandag, als koningin Elizabeth wordt begraven, in nationale rouw en scholen in het hele land proberen en gepaste toon te vinden. Leraren willen enerzijds aan scholieren laten zien dat het normale leven doorgaat, met lessen, gym en huiswerk, maar ze willen anderzijds de bijzondere situatie ook markeren.

Leerlingen prikken briefjes op de condoleancemuur

Hier op de John Lyon School heeft de directie vrijdagochtend, direct na het overlijden van de vorstin, een grote bijeenkomst voor alle leerlingen en docenten georganiseerd op een plein bij de school. Alle ongeveer zeshonderd scholieren stonden daarbij opgesteld in rijen. De vlag aan de mast op het plein hing halfstok, de onderdirecteur hield een toespraak, en er werd twee minuten stilte gehouden. “God save the King!” riep de onderdirecteur.

Daarnaast zijn, net als op veel plekken elders in het land, alle sportwedstrijden tegen andere scholen afgelast. Een leerling reisde afgelopen weekend naar Windsor Castle, een van de residenties van de koninklijke familie, om een krans te leggen. En in een atrium in het hoofdgebouw van de school is een ‘condoleancemuur’ gemaakt, waarop leerlingen briefjes kunnen prikken. Sommigen hebben er een tekening van de vorstin opgehangen, anderen hebben alleen een kreet als ‘inzet’ of ‘toewijding’ genoteerd, doelend op kwaliteiten van de overleden vorstin. Weer anderen hebben een boodschap neergepend. “RIP Lizzie”, meldt een groen briefje. “Twee metrolijnen zijn naar haar vernoemd”, valt op een ander papiertje te lezen.

De chique Harrow School wil een historische moment uitstralen

De 146 jaar oude John Lyon School ligt op een heuvel met veel bomen, oprijlanen en gietijzeren hekken en heeft een traditionele, chique uitstraling. De iets verderop gelegen Harrow School, waaraan de onderwijsinstelling is gelieerd, is nog ouder en deftiger en bracht maar liefst zeven Britse premiers voort, onder wie Winston Churchill.

Tot en met de uitvaart van de koningin komende maandag probeert de school de sfeer sober te houden, al valt dat met honderden soms uitgelaten tieners niet altijd mee. “Ik ben zelf vrijdagochtend buiten bij de ingang gaan staan om te laten zien dat er iets heel bijzonders aan de hand is”, vertelt Katherine Haynes. “Ik wilde uitstralen dat het een historisch moment is.”

Katherine Haynes, directeur van de John Lyon School in Londen.

“De kinderen zaten die morgen ook met allerlei vragen. Wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaat de nieuwe koning het doen? Een jongen kwam mij vertellen dat koningin Elizabeth wordt begraven bij haar man, prins Philip die eerder overleed. Dat vond hij belangrijk. En ik denk dat hij ook wilde laten zien dat hij het wist. Een andere leerling vroeg me wat er nu gaat gebeuren met de honden van de koningin.” Ze lacht. “Daar had ik even geen antwoord op. Inmiddels heb ik het uitgezocht, ha ha, de honden gaan naar prins Andrew.”

Na de begrafenis wil de directeur inzetten op extra les over de monarchie en haar rol in de Britse samenleving. En natuurlijk over de kersverse koning Charles III. “Daarvoor is het nu te vroeg. We zitten nog middenin de nationale rouw. Maar straks komt daar ruimte voor, dan kunnen we vooruit gaan kijken.”

