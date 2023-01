Ook op datingapp Tinder laat de oorlog in Rusland zijn sporen na

In eerste instantie viel het Doenja Karenina niet eens op dat de mannen in haar datingapp uit verre oorden kwamen, soms wel duizenden kilometers van haar woonplaats Rostov aan de Don. “Maar op een gegeven moment merkte ik het: dat er steeds meer profielen verschenen van mannen uit bijvoorbeeld Siberië, de Oeral en het hoge noorden”, vertelt de 41-jarige inwoner van de stad op nog geen honderd kilometer van de Oekraïense grens. Opmerkelijk, zo vond ze, want datingapps zoals Tinder koppelen gebruikers normaal juist alleen aan elkaar als ze zich bij elkaar in de buurt bevinden.

Pas toen er ook steeds meer profielen voorbijkwamen van jonge mannen in militair uniform, begon er iets te dagen. “Toen ik almaar meer profielfoto’s van mannen in legeruniform voorbij zag komen, besefte ik dat het met de mobilisatie te maken had. Al die mannen zijn hier omdat ze moeten vechten in Oekraïne en Rostov is de grootste stad in de buurt van de frontlinie”.

Een onbeschrijfelijk medelijden

Zo was er een man uit Kamtsjatka, een regio in het verre oosten op ruim 7000 kilometer van Rostov. “We hadden een match op Tinder en ik vroeg hem wat hij hier deed. Hij legde uit dat hij was gemobiliseerd en dat hij hier in het militair ziekenhuis lag. Hij was op zoek was naar gezelschap, vertelde hij. Wat hem mankeerde zei hij niet, maar toen hij dat naar me typte, voelde ik een onbeschrijfelijk medelijden”.

Karenina voelde een bijna moederlijke behoefte om hem te troosten. “Dit is een normale man die van de ene op de andere dag uit zijn leven is gerukt om een strijd te voeren die hij helemaal niet wil voeren. Hij ligt in een ziekenhuis, duizenden kilometers van zijn huis, zijn familie, zijn vrienden. Waarschijnlijk heeft hij vreselijke dingen gezien en nu is hij zelf het slachtoffer van die verschrikkingen”.

Beeld Reuters

En hij is zeker niet de enige. Een paar weken terug had Karenina op datzelfde Tinder een match met een man die drie dagen op verlof was vanuit de door Rusland deels bezette regio Donetsk. “Hij kwam uit Samara, 1300 kilometer hier vandaan, en had een appartement gehuurd voor tijdens zijn verlof. Hij was wanhopig op zoek naar iemand om die verlofdagen mee door te brengen”.

Het gaat om duizenden mannen

Karenina vroeg hem wat hij in het leger deed en hoe de mobilisatie was verlopen. “Hij antwoordde dat hij er niet over wilde praten. Dat de oorlog en het geweld al een te grote rol in zijn leven spelen. ‘Ik wil gewoon één vreedzame dag in deze vredige stad en ik wil dat die dag nooit meer stopt’, schreef hij naar me. Die zin sneed dwars door mijn ziel. Deze man knapte voorheen huizen op en nu zit hij in een stad waar hij niemand kent in een kaal appartement, om een paar dagen later weer richting de hel te vertrekken”.

Karenina valt even stil voor ze zich herpakt. “Het voelt machteloos, zoals het sinds het begin van de oorlog al de hele tijd voelt. Ik kan niets voor dit soort mannen doen. Uit medelijden daten met iemand is ook niet gezond, maar het raakt me wel. Al deze mannen zijn sinds het najaar actief onderdeel van een oorlog. Ze staan constant onder immense druk en dragen vreselijke trauma’s met zich mee. Als ze dan even hier zijn, willen ze zich weer even mens voelen. Dan zijn ze op zoek naar zachtheid om te ontsnappen aan de keiharde realiteit van de oorlog, het leed, de zinloosheid. En dit zijn slechts twee voorbeelden, maar het gaat om duizenden mannen. Het is onvoorstelbaar”.

De naam van Doenja Karenina is om veiligheidsredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

