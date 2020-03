Ook Klobuchar uit de race; Super Tuesday lijkt duel tussen Bernie en Biden

Maandenlang moesten de vele Democratische presidentskandidaten elkaar bij debatten haast van het podium ellebogen om nog een beetje in beeld te komen. Maar vlak voor de dag waar ze allemaal zo naar uit hadden gekeken, Super Tuesday, stapte ineens de ene na de andere kandidaat uit de race.

Nadat het Tom Steyer en Pete Buttigieg zaterdag in South Carolina niet lukte om de horde van vijftien procent te slechten, die nodig is om afgevaardigden in de wacht te slepen, staakten beide kandidaten hun campagne. Maandag voegde zich Amy Klobuchar bij de afhakers. Klobuchar maakte zich maandagavond volgens Amerikaanse media op om de kandidatuur van Joe Biden te ondersteunen.

Vette buit

Pete Buttigieg en Tom Steyer spraken nog geen voorkeur uit. Maar het lijkt erop dat ook hun terugtrekken erop gericht is om de ‘gematigde stem’ binnen de Democratische partij te verenigen. “We hebben een verantwoordelijkheid om de gevolgen van nog langer in de race blijven in ogenschouw te nemen”, zo lichtte Buttigieg zijn besluit toe.

Want de afgelopen tijd nam de linkse Bernie Sanders een voorsprong op de rest van het veld. Op Super Tuesday kan hij die voorsprong nog vergroten. Dan gaan kiezers in veertien staten naar de stembus (en mogen bovendien Amerikanen in het buitenland en in Amerikaans Samoa stemmen). Met name in Californië en Texas is een vette buit aan afgevaardigden te verdelen. In beide staten staat Sanders voor in de peilingen.

In totaal staan er vandaag 1357 afgevaardigden op het spel, een derde van het totaal. Wie straks op de Democratische conventie in juli 1991 afgevaardigden achter zich krijgt, wordt de presidentskandidaat.

Overzichtelijke tweestrijd

Sommigen in het Democratische partij-establishment, die liever een ‘gematigde’ kandidaat willen, zien de bui al hangen. Net zoals Donald Trump vier jaar geleden bij de Republikeinse voorverkiezingen vaak geen meerderheid van de stemmen kreeg, maar de nominatie toch makkelijk won omdat de middenkandidaten zo versplinterd waren, zo zou deze keer Bernie Sanders kunnen profiteren van het feit dat zich ook bij de Democraten nog geen gedoodverfde uitdager in het midden aftekende.

Maar na de uitdunning van de afgelopen dagen is er ineens een overzichtelijk veld met vier kandidaten. Op links lijkt Bernie Sanders de strijd met Elizabeth Warren gewonnen te hebben. In het midden is Joe Biden, vice-president onder Obama, nu toch weer de kandidaat om te verslaan. De enige uitdager op zijn vleugel heet nu Michael Bloomberg, de multimiljardair die zich pas laat in de race mengde.

En dus zou Super Tuesday ineens een overzichtelijke tweestrijd bij de Democraten kunnen opleveren: Bernie tegen Biden.

