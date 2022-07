Ook Italië begint nerveus te worden nu de wintermaanden in zicht komen

De zorgen over de gasschaarste in Europa nemen toe, en niet alleen bij de Duitsers. Nu het Russische gasbedrijf Gazprom met de gaskraan aan het draaien is, maakt Italië scenario’s gereed voor het geval die helemaal dichtgedraaid wordt. Volgens de minister van ecologische transitie, Roberto Cingolani, heeft Italië dan mogelijk niet genoeg gas om de hele winter door te komen.

Rusland levert steeds minder gas aan Europa, en sinds woensdag stroomt er per dag nog 33 miljoen kubieke meter gas door de pijpleiding Nord Stream 1. Gazprom zei woensdag dat de vermindering te maken had met een onderhoud aan een turbine, terwijl de transportleiding tussen Rusland en Duitsland vorige week juist weer in gebruik werd genomen na tien dagen van onderhoudswerkzaamheden.

Italië probeert de gasvoorraad op te vullen tot 90 procent om zo aan de gasbehoefte te kunnen blijven voldoen. Volgens het bedrijf Snam, dat het grootste deel van de Italiaanse gasvoorraad regelt, is de voorraad voor 71 procent gevuld. Volgens minister Cingolani kan Italië, in het geval Rusland de kraan compleet dichtdraait, het tot februari uithouden, maar voor de periode daarna wordt het onzeker. “Maar voorlopig is de energieveiligheid gegarandeerd”, aldus Cingolani.

Snam-directeur Stefano Venier zei tijdens de presentatie dat de gasvoorziening vooralsnog geen gevaar loopt. “Ik zie alleen gevaren voor Italië als Rusland de gasleveranties naar nul brengt en januari extreem koud wordt.” Italië probeert zijn afhankelijkheid van Russisch gas al drastisch te verminderen door deals te sluiten met andere landen, waaronder met Algerije. Het Noord-Afrikaanse land is nu de belangrijkste gasleverancier van Italië.

Kerncentrales langer in gebruik

De Duitse regering reageerde woensdag woedend op de vermindering van de Russische gasleveringen via Nord Stream 1. “Dit is een machtsspel”, zei een regeringswoordvoerder. Duitsland, dat grotendeels afhankelijk is van Russisch gas, wordt bijzonder hard geraakt door de gasvermindering. Berlijn overweegt daarom om zijn drie laatste kerncentrales langer in gebruik te nemen, als Rusland de kraan volledig dichtdraait. De kerncentrales voorzien Duitsland momenteel voor slechts 6 procent van zijn totale energieconsumptie.

Buurland Frankrijk maakte woensdag bekend dat het bereid is om Duitsland te hulp te schieten mocht het land echt in de problemen komen. Het Franse ministerie van energie zei dat Frankrijk 20 terawattuur aan gas kan leveren aan Duitsland tijdens de wintermaanden – oftewel 2 procent van de Duitse, en 5 procent van de Franse gasconsumptie.

Toch loopt ook dit initiatief aan tegen problemen. De Fransen voegen geurstoffen toe aan gas uit veiligheidsoverwegingen, terwijl de Duitsers dit niet doen. Het gas ontdoen van geurstoffen vereist de nodige technische aanpassingen, die mogelijk wel negentien maanden kunnen duren.

