Ook Istanbul vreest voor een aardbeving: ‘Alsof je constant in gevaar leeft’

Sinds 6 februari, de dag dat het zuiden van Turkije werd getroffen door twee zware aardbevingen, kijkt Nil Almina (25) met andere ogen naar Istanbul en de plek waar ze zich thuis voelde. Met haar moeder, vader en twee broers woonde ze op vierhoog in een appartement uit 1999, in een flat met veertien verdiepingen. Een fijne plek, waar ze eigenlijk niet weg wilden.

“Maar je begint na te denken. Als het gebouw instort... Je bent niet op de bovenste verdieping en je kan ook niet naar beneden vluchten. De middelste verdiepingen kunnen mensen misschien wel helemaal niet bereiken. Het voelt alsof je constant in gevaar leeft”, zegt Almina, die zelf architect is.

De zorgen van Almina zijn niet ongegrond. De stad met meer dan 16 miljoen inwoners ligt vlak bij de Noord-Anatolische breuklijn. Experts verwachten een aardbeving met een kracht van boven de 7.0 ergens in de komende twintig jaar. In 1999 was er een aardbeving in het nabijgelegen Izmit, die werd ook in Istanbul gevoeld.

De familie Almina wilde daarom voor februari al de aardbevingsbestendigheid laten onderzoeken, maar stuitte op tegenstand van medebewoners. Na de ramp van begin februari zag de familie Almina daarom geen andere optie: “Door angst voor een aardbeving hebben we besloten dat we moesten verhuizen”, vertelt Nil Almina.

Huizencrisis

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Istanbul kampt met een enorme huizencrisis, betaalbare woningen zijn amper te vinden. Dat is ook de reden dat sommige mensen niet willen dat hun huis wordt gecontroleerd, zegt Özlem Tut, hoofd van de afdeling Aardbevingsrisicomanagement en Stedelijke Vernieuwing van de gemeente Istanbul.

In de afgelopen drie jaar kwam het vaak voor dat inspectieteams geen toestemming kregen om gebouwen te onderzoeken. “Daar zijn veel redenen voor”, aldus Tut. “Een deel weet wel dat hun huis niet aardbevingsbestendig is, maar probeert dat te negeren. Een ander deel weet niet wat ze moeten doen als het huis onveilig wordt verklaard, heeft niet de middelen om een vernieuwing te betalen of kan de inmiddels opgelopen huurprijzen niet betalen.”

Als de gemeente besluit dat het gebouw in de risicogroep valt, moet de eigenaar binnen zestig dagen actie ondernemen. Of het huis moet versterkt worden, of helemaal vernieuwd. Als de huiseigenaar geen actie onderneemt, wordt het gebouw na dertig extra dagen ontruimd en klaargemaakt voor de sloop.

Vooral voor huizen die gebouwd zijn voor 2000 is deze check kritiek, zegt Tut. Pas na de aardbeving van 1999 werden strengere bouwvoorschriften ingevoerd en dus zijn de 800.000 gebouwen in Istanbul die daarvoor zijn gebouwd, extra risicovol.

Geen garanties

Toch geeft het bouwjaar geen garanties. Tijdens de recente bevingen stortten ook gloednieuwe gebouwen als kaartenhuizen in elkaar. Tut ziet dan ook een enorme toename in aanvragen voor een inspectie: sinds de aardbevingen zo’n 150.000. Een enorme klus, die maanden, zo niet jaren in beslag gaat nemen. Vijftig inspectieteams onderzoeken elk drie gebouwen per dag.

Alsnog is het niet genoeg, vreest architect Tut. “We moeten nog zoveel dingen doen.” Ze kijkt uit het raam, vanaf haar kantoor heeft ze uitzicht over een enorme zee aan huizen, flats en winkels. Dat stemt weinig vrolijk. “Behalve het park rondom het kantoor en de snelweg: gebouwen, gebouwen, gebouwen. Als ik naar buiten kijk maak ik me soms zorgen.”

Veel zorgen

Ook Hilal Ceylan (30), een vertaler die in de Aziatische wijk Üsküdar woont, maakt zich nog steeds veel zorgen. Na de aardbevingen ging ze zelf op onderzoek naar de staat van haar appartement. Ze ontdekte dat haar huis in 1974 was gebouwd en hoogstwaarschijnlijk niet voldoet aan de huidige standaarden.

“Ik heb ook geen idee wat voor materiaal en cement gebruikt is”, zegt Ceylan, die voor 6 februari nooit echt bezig was met de betonsoorten, steunpilaren en de grond onder haar huis. “Om het zeker te weten moet je wachten op de gemeente, wat heel lang gaat duren, of een privébedrijf inschakelen, wat heel duur is.”

Özlem Tut, hoofd van de afdeling Aardbevingsrisicomanagement en Stedelijke Vernieuwing van de gemeente Istanbul: ‘Een deel weet wel dat hun huis niet aardbevingsbestendig is, maar probeert dat te negeren.’ Beeld Ingrid Woudwijk

Ze ziet geen andere optie dan haar huidige appartement te blijven huren. “Ik denk niet eens aan verhuizen, omdat ik weet dat het onmogelijk is om een betaalbaar nieuw huis te vinden. Ik zou tenminste vier of vijf keer zoveel moeten betalen.”

Net als zovelen in de miljoenenstad blijft Ceylan leven met deze angst, die versterkt wordt doordat er ook bijna geen open plekken of parken zijn waar ze naartoe zou kunnen vluchten. “Als ik om me heen kijk in Istanbul… De aardbeving was altijd iets waar je af en toe over sprak, maar het was nooit een groot thema. Nu is iedereen bang, maar is het eigenlijk al te laat.”

