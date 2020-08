Ook in hoger beroep toont Ratko Mladic geen berouw

Een half uur spreektijd wilde Ratko Mladic woensdag voor zijn slotwoord, aan het eind van de tweede en laatste zittingsdag van het hoger beroep in de zaak tegen hem als voormalig Bosnisch Servische bevelhebber. De rechter kapte hem na nog geen tien minuten af. “Deze aanklacht belandt toch in de goot”, reageerde Mladic daarop. Hij maakte een verwarde indruk.

Voordat de ex-bevelhebber het woord nam, had zijn advocaat de rechter gevraagd rekening te houden met de gezondheidstoestand van zijn cliënt. “Die kan van invloed zijn op wat hij zo gaat zeggen”, aldus Dragan Ivetic. Mladic betoonde geen spijt naar slachtoffers en beschreef zichzelf als een ‘simpele man en beroepssoldaat’ die zijn land had verdedigd.

‘Kind van Westerse machten’

Met de woorden van Mladic kwam er een eind aan de zittingsdagen bij het zogeheten internationale rechtsmechanisme voor straftribunalen in Den Haag, waar het hoger beroep dient en dat door Mladic ‘kind van Westerse machten’ werd genoemd. Zowel de advocaten van Mladic als de aanklagers gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechter van het Joegoslavië-tribunaal. Die legde Mladic in 2017 een levenslange gevangenisstraf op wegens oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Srebrenica, waar ruim 8000 moslimmannen en -jongens werden gedood. De aanklagers willen door middel van het hoger beroep bereiken dat Mladic ook wordt veroordeeld voor genocide in zes andere plaatsen. Zij verzochten de rechter woensdag de levenslange celstraf te handhaven. “Alleen de maximale straf is passend.”

De verdediging van Mladic pleitte dinsdag juist voor vrijspraak of strafvermindering. Bij de vaststelling van het vonnis zijn fouten gemaakt, beweren de advocaten. Er zijn misdaden op naam van de ex-bevelhebber geschreven waarvoor eigenlijk zijn ondergeschikten verantwoordelijk waren, aldus de advocaten, die geen gelegenheid voorbij lieten gaan om te wijzen op de zwakke gezondheid van hun cliënt.

De 77-jarige Mladic is mentaal niet fit genoeg voor de zittingen, zeiden ze, en kan de procedures überhaupt niet volgen. Ook zou zijn geheugen hem in de steek laten. Eerder kreeg Mladic in de gevangenis van Scheveningen een hartaanval en twee beroertes. Het hoger beroep werd om die reden al eens verzet. Dit keer wilden de rechters niet van uitstel weten. Zij namen de technische problemen rond de zittingen vanwege de coronamaatregelen voor lief.

Een uitspraak kan nog maanden op zich laten wachten. De berechtiging van Mladic kent sowieso een lange geschiedenis. De ex-bevelhebber werd al in de zomer van 1995 aangeklaagd, maar wist zestien jaar uit handen van justitie te blijven.

