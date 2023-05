Ook in Europa staat godsdienstvrijheid onder druk

In onder meer Cuba, Nicaragua en Sri Lanka moet je oppassen als je je geloof wilt uitoefenen. En zo zijn er nog 25 landen waar het ontbreekt aan godsdienstvrijheid. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van de USCIRF, de Amerikaanse overheidscommissie voor internationale religieuze vrijheid.

De commissie maakt elk jaar twee lijsten: één met landen waarover ze zich ronduit zorgen maken, en één met landen waarover de zorgen minder groot zijn, maar die wel in de gaten gehouden moeten worden.

Nicaragua is nieuwkomer

Op de zorgenlijst zijn Cuba en Nicaragua nieuwkomers. In het rapport is te lezen dat de situatie in Cuba aanzienlijk verslechterd is omdat de overheid ‘totale dominantie over het religieuze leven in het land wil’. Huiszoekingen, verhoren en dreigementen met gevangenisstraffen zorgen ervoor dat christelijke pastors het land verlaten.

In Nicaragua moet vooral de katholieke kerk het ontgelden. Volgens het rapport worden priesters opgesloten en katholieke rituelen verboden. Nog vijf landen debuteerden op de zorgenlijst van het rapport: Afghanistan, India, Nigeria, Syrië en Vietnam.

Een nieuw land dat op de ‘in-de gaten-houden-lijst’ staat is Sri Lanka. Door ‘gerichte arrestaties, problematische wetgeving en toe-eigening van grond’ worden religieuze minderheden zoals hindoes en moslims gediscrimineerd.

Ook de Europese godsdienstvrijheid staat volgens het rapport onder druk. Dit zou vooral moslims en Joden raken. Het verslag noemt het beperken van religieuze kleding, fysiek geweld en vandalisme als voorbeelden. Nederland blijft niet onopgemerkt: afgelopen augustus werd in Veldhoven het gebouw van een islamitische stichting in brand gestoken.

