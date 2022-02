Ook in Duitsland wordt er gediscussieerd over ‘Het verraad van Anne Frank’

De discussie over het boek Het verraad van Anne Frank is ook naar Duitsland overgewaaid. Daarmee komt de publicatie van de vertaling in Duitsland, gepland voor 22 maart, op losse schroeven te staan. In een schriftelijke verklaring liet directeur Jürgen Welte weten dat de Duitse tak van uitgeverij HarperCollins in reactie op de ophef in Nederland nader onderzoek doet naar de inhoud van het boek. “De relatief late verschijningsdatum van de Duitstalige editie toont aan dat wij uiterst verantwoordelijk met dit gevoelige onderwerp omgaan”, aldus Welte.

Duitse media deden afgelopen week uitvoerig verslag van de kritiek op het boek in Nederland. Nederlandse historici werden geïnterviewd en verschillende media citeerden de Nederlandse schrijver Leon de Winter, die een opiniestuk voor de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung schreef. Hij beschuldigt het onderzoeksteam ervan een onschuldige Joodse man de schuld voor Anne Franks dood in de schoenen te schuiven. “Das Buch selber ist ein Verbrechen”, schrijft de Winter: het boek is zelf een misdaad.

Juiste historische context

Die zin komt hard aan in Duitsland, waar de schuldvraag nog altijd zeer gevoelig ligt. Het land waakt ervoor de schuld voor de Holocaust weg te schuiven van het Duitse nationaalsocialistische regime. Volgens Andreas Wirsching, expert op het gebied van de Duitse moderne geschiedenis, dragen geschiedkundigen een grote verantwoordelijkheid om dergelijke beschuldigingen in de juiste historische context te plaatsen. Tegen de Beierse krant Augsburger Allgemeine zei hij dat iedere Joodse collaboratie een direct gevolg was van “de brute druk van vervolging, uitgeoefend door de Duitsers op Nederlandse Joden.”

De schuldvraag is in Duitsland zo belangrijk omdat het antisemitisme in de samenleving nooit verdwenen is. Het land maakt zich zorgen over het groeiende aantal rechts-extremistische groepen, die de nadruk leggen op het Duitse leed tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bagatelliseren. Dat nu een Joodse dader wordt aangewezen in een wereldberoemde zaak als Anne Frank, werkt volgens critici antisemitisme in de hand. “Het stereotype van de Joodse verrader is nu weer terug in de wereld”, zei Elise Tak, een familielid van de beschuldigde Van den Bergh tegen het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Ook Duitse Joodse organisaties reageerden geschokt. “Nu is de kernboodschap: een Jood verraadt Joden. Dat blijft in de herinnering hangen en dat is zeer verontrustend”, zei John Goldsmith, directeur van het Anne Frank Fonds in Basel, tegen de Zwitserse krant Sonntagsblick. Tegen de Duitse krant Süddeutsche Zeitung zei bestuurslid Yves Kugelmann dat het boek “een van de meest doeltreffende antisemitisme-boosters in lange tijd” is. “Deze mensen hebben geen idee van het onderwerp en zijn met een commercieel project gekomen voor sensatie, niet voor de zaak zelf”, zegt hij.

Boek nog niet in Duitsland verschenen

Toch is het momenteel moeilijk voor Duitse geschiedkundigen om inhoudelijk te reageren, want in tegenstelling tot Nederland is het boek in Duitsland nog niet verschenen. Historicus Wirsching, directeur van het instituut voor hedendaagse geschiedenis in München en Berlijn, wil rustig het onderzoek afwachten: “Je haalt een boek pas uit de handel als het schandalig fout of ongeloofwaardig blijkt te zijn.” Wel zegt Wirsching dat hij en zijn collega’s het vermoeden hebben dat de twijfels “niet uit de lucht gegrepen zijn”.

Ook Christian Staas, chef van de geschiedenisredactie van het Duitse weekblad Die Zeit, oordeelde deze week dat het onderzoek “zonder twijfel van een verbazingwekkende nalatigheid en historische ongevoeligheid” getuigt. In een artikel spreekt hij zich uit tegen het taalgebruik van het onderzoeksteam, dat sprak over een zoektocht naar een smoking gun en een ‘warm pistool met lege hulzen ernaast’ vond. “Dat zal vast gepast zijn voor een misdaadprogramma, maar dergelijk jargon is ongepast als we het hebben over Holocaust-slachtoffers.”

