Ook het VK heeft zijn coronaschandaal: ziekenhuisschorten

De Britse evenknie van Sywert van Lienden heet Michelle Mone (51). Deze week kwam naar buiten dat de Britse regering een juridische procedure is gestart in een poging om 122 miljoen pond (140 miljoen euro) terug te vorderen van PPE Medpro. Dat bedrijf kreeg tijdens de coronapandemie contracten toegewezen voor de levering van onder meer 25 miljoen beschermende ziekenhuisschorten. Dit gebeurde op voorspraak van Mone, lid van het Britse Hogerhuis namens de Conservatieve Partij.

Maar wat blijkt: PPE Medpro maakte daarna zo’n 80 miljoen euro over aan investeerder Douglas Barrowman, berichtte de krant The Guardian in november op basis van gelekte bankdocumenten. Zeker 74 miljoen euro daarvan lijkt afkomstig uit de winst die het bedrijf maakte op de verkoop van de ziekenhuisschorten. En Barrowman is de partner van Mone. Hij zou, volgens de gelekte documenten, op zijn beurt weer omgerekend 33 miljoen euro via allerlei brievenbusfirma’s hebben doorgesluisd naar een offshore trust waarvan Mone en haar drie kinderen de begunstigden zijn.

Net als bij Van Lienden voldeden de producten helemaal niet

Daar komt nog bij dat – net als in het geval van Van Lienden en zijn compagnons in Nederland – de geleverde producten helemaal niet voldeden. De in China vervaardigde ziekenhuisschorten werden na hun levering in het Verenigd Koninkrijk afgekeurd. De Britse regering probeert daarom niet alleen de aanschafprijs van PPE Medpro terug te krijgen, maar ook de kosten voor de opslag van de ongebruikte schorten.

Mone ontkent in alle toonaarden banden te hebben met PPE Medpro, een bedrijf dat rond de tijd dat het de coronacontracten kreeg toegewezen pas net was opgezet. Haar politieke lobby was daardoor voor het bedrijf wel degelijk extra belangrijk. Al stelt PPE Medpro zelf dat het Britse ministerie van gezondheidszorg simpelweg uit eigen beweging ‘te veel’ beschermende spullen bestelde en dat de eigen levering ziekenhuisschorten contractueel gewoon voldeed.

Minstens 1 miljard euro

Het is inderdaad zo dat in de paniek kort na de corona-uitbraak niet alleen PPE Medpro megacontracten kreeg toegewezen voor spullen die uiteindelijk nooit zijn gebruikt. Volgens de krant The Sunday Times kregen zeker 680 private bedrijven tijdens de coronacrisis orders van de Britse overheid. Minstens 1 miljard euro ging op aan beschermende spullen die nooit zijn ingezet.

Vanwege alle ophef besloot Mone, barones, ondernemer en multimiljonair, deze maand haar werkzaamheden in de Britse versie van de Eerste Kamer tijdelijk neer te leggen. Ze zei dat te doen om al haar tijd te kunnen besteden aan het zuiveren van haar naam.

