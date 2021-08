Ook het machtige Britse Rijk beet zijn tanden stuk op het bergachtige massagraf Afghanistan

Twee grote rijken, het Britse en het Russische, dijden in de negentiende eeuw uit, wat leidde tot wederzijds wantrouwen. De Russen wilden geen Britten aan hun grenzen. Die waren op hun beurt weer doodsbang dat Moskou uit was op de parel in de kroon van hun Empire, Brits-Indië (het huidige India).

Macht over Afghanistan zou beslissend zijn, was het idee dat postvatte in de hoofden van machthebbers in zowel Moskou als Londen. Het leidde tot maar liefst drie Brits-Afghaanse oorlogen, waarin het bergachtige land stevig partij bood aan het machtigste rijk in de wereld van die dagen.

Uitgroeid tot een bestseller

De conflicten bezorgden Afghanistan de reputatie van massagraf voor de grote mogendheden. Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten zouden daar na Groot-Brittannië ook ervaring mee opdoen.

De eerste Brits-Afghaanse oorlog begon met een boek. De Britse diplomaat en ontdekkingsreiziger Alexander Burnes reisde begin jaren dertig van de negentiende eeuw in vermomming door Afghanistan. Na terugkeer werd hij met zijn verhaal een graag geziene gast in hoge Britse kringen. Zijn ervaringen in Afghanistan, de opgedane kennis van het land en zijn gewoonten beschreef hij in een boek, dat uitgroeide tot een bestseller.

Toen de Russen het lazen, werden ze wantrouwig en besloten ze ook iemand naar Afghanistan te sturen. Daar kregen de Britten lucht van. Ze wilden hun Russische concurrent een slag voor zijn door Afghanistan binnen te vallen. Het doel: de Moskou-vriendelijke emir Dost Mohammed vervangen door de voormalige Afghaanse koning Shah Shuia, die al jaren in ballingschap in Brits-Indië leefde.

Hun marionet stuitte op massaal verzet

Die opzet slaagde, maar de overwinning was slechts tijdelijk. De Britten en hun marionet stuitten op massaal verzet van Afghaanse stammen. De strijd kostte het leven aan Burnes en duizenden Britse soldaten. Na vier jaar strijd trok de Europese mogendheid zich in 1842 terug. Emir Dost Mohammed werd vrijgelaten en kwam opnieuw aan de macht. Hij beloofde neutraliteit.

Ruim dertig jaar later vreesde Londen echter weer het ergste. Het tsarenrijk had zijn invloed in Centraal-Azië al uitgebreid, toen Moskou een diplomatieke missie naar Afghanistan stuurde. De Britten eisten daarop ook een ontvangst in Kaboel, maar kregen geen gehoor. Het alternatief: de wapens laten spreken.

Het scenario van de Tweede Brits-Afghaanse Oorlog (1878-1880) leek op dat van de Eerste. Na relatief succes, onder meer de vervanging van emir Sjer Ali door diens zoon, begon de Afghaanse tegenstand pas echt. De Britten verloren de regie voor een groot deel en moesten zich uiteindelijk terugtrekken uit het land. Het lukte hen nog wel om Jakoeb Khan te vervangen door de voor Afghanen acceptabelere neef van Sjer Ali. Die liet in ruil voor financiële steun tegelijkertijd toe dat het buitenlands beleid van Afghanistan in de decennia die volgden onder controle van de Britten viel.

Bombardementen op Afghaanse steden

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog lagen de kaarten echter weer anders. In Afghanistan bestond tijdens dat conflict grote sympathie voor Duitsland en de andere centrale mogendheden, maar het land bleef neutraal. De gehoopte beloning daarvoor bleef uit. De Afghaanse emir mocht zelfs niet aanwezig zijn bij de vredesonderhandelingen in Versailles. Kort daarop werd hij vermoord.

De zoon van de emir volgde hem op en startte in 1919, om de harten van het volk te winnen, een jihad tegen de Britten. Die moesten in eerste instantie terrein prijsgeven, maar sloegen daarna terug, ook met bombardementen op Afghaanse steden.

Een lange strijd kon Londen zich echter niet veroorloven, want in Brits-Indië rommelde het inmiddels ook. De strijdende partijen vonden elkaar uiteindelijk in een verdrag, waarin de onafhankelijkheid van Afghanistan werd gegarandeerd. Zelfs een eigen buitenlandbeleid was in het vervolg gepermitteerd.

Paul van der Steen bekijkt wekelijks het nieuws door een historische bril.