Ook het Europees parlement staat nu achter het brexit-handelsakkoord

Het brexitproces kende tal van historische momenten, maar dat van dinsdag is bijna onopgemerkt voorbijgegaan. Na maanden van wikken en wegen ratificeerde het Europees Parlement het handelsakkoord dat vorig jaar op het nippertje (24 december) werd gesloten. Weliswaar wordt de uitslag van de stemming woensdagochtend pas bekend, maar de meerderheid zal groot zijn.

Lange tijd schoof het parlement de ratificatie op de lange baan. Dat kwam onder meer door de strubbelingen rond Noord-Ierland. De Britse regering was niet bepaald voortvarend van start gegaan met de afgesproken douanecontroles tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland, waarmee een handelsgrens op het Ierse eiland zelf moest worden voorkomen.

Het parlement eiste naleving van die afspraken (uit het eerste brexitakkoord van 2019) voor het zijn goedkeuring wilde geven aan het tweede. Toch is die ratificatie nu een feit, ook al is er in de Noord-Ierse kwestie niet veel veranderd.

Volgens de Luxemburgse Europarlementariër Christophe Hansen, een van de twee brexitrapporteurs, zou verder uitstel van de goedkeuring echter alleen maar meer onzekerheid opleveren voor het bedrijfsleven. De voorlopige toepassing van de handelsafspraken zou op 30 april aflopen. Bovendien betekent ratificatie volgens Hansen ook dat het parlement meer juridische middelen krijgt om Britse naleving van eerdere afspraken af te dwingen.

‘Brexit is een waarschuwing’

De Europese Commissie heeft vorige maand een eerste stap gezet in een strafprocedure tegen Londen wegens het niet nakomen van de afspraken over Noord-Ierland. Aanleiding is de eenzijdige Britse beslissing om bepaalde interne douanecontroles in Noord-Ierland uit te stellen tot 1 oktober. Er gold al een overgangstermijn, maar die liep op 1 april af.

Brussel en Londen zijn nog steeds in overleg om die hobbel weg te nemen, maar veel schot lijkt daarin niet te zitten. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie sprak dinsdag in het parlement wel van een ‘nieuwe constructieve dynamiek’ in de gesprekken.

Tegelijk met de ratificatie heeft het parlement een resolutie aangenomen waarin brexit een ‘historische vergissing’ wordt genoemd. Ook betreuren de parlementariërs het feit dat over tal van onderwerpen, zoals samenwerking op het gebied van buitenlandbeleid, geen afspraken zijn gemaakt.

De inmiddels afgezwaaide EU-brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier was uitgenodigd om een afscheidsspeech in het parlement te houden. “Brexit is een waarschuwing”, zei de Fransman. “Het is een mislukking voor de Europese Unie en we moeten daar lessen uit trekken. Waarom stemde 52 procent van de Britten tegen Europa? Het is onze plicht te luisteren naar de gevoelens van mensen en ze te begrijpen.”

Lees ook:

Het wonder is geschied: er is een brexit-akkoord

Een akkoord van ‘historische betekenis’, vindt bondskanselier Merkel. De op 24 december bereikte brexit-deal leidt overal tot opluchting. Dat neemt niet weg dat de veranderingen per 1 januari drastisch zijn.

Een terugblik op de ‘brexit-puinhoop’

Op 1 januari eindigde de brexit-overgangsperiode en was de economische brexit een feit. EU-correspondent Christoph Schmidt blikte terug aan de hand van brexit-krantenkoppen die sinds 2016 in Trouw verschenen.