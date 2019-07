Ook filantroop en popster Bob Geldof ontwijkt belasting via Mauritius

In de Mauritius Leaks, waaruit sinds gisteren wereldwijd wordt gepubliceerd, springt één naam in het oog: Bob Geldof, de zanger die in 1984 samen met Phil Collins, Boy George, Bono en vele andere popsterren het lied ‘Do they know it’s Christmas’ tot een wereldhit maakte. De opbrengst was voor hongerend Afrika.

In Mauritius Leaks zitten 200.000 gelekte documenten van het offshore advieskantoor Conyers Dill & Pearman. Die kwamen in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dat de fiscale papieren deelde met onder meer Trouw.

Een jaar na zijn kerstlied richtte Geldof Live Aid op, dat zo’n 140 miljoen dollar ophaalde om de honger op het Afrikaanse continent te bestrijden. Sindsdien geldt Geldof als de voorvechter van de economische ontwikkeling van Afrika. Op 34-jarige leeftijd werd hij er zelfs voor geridderd in Engeland.

Filantroop

Het legde de held, filantroop en zanger geen windeieren. Geldof richtte in 2008 mede de Afrikaanse investeringsmaatschappij 8 Miles op, met een kapitaal van 150 miljoen dollar om geld te lenen aan kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf kocht een meerderheidsaandeel in een Oegandese kippenboerderij.

Ook werd geïnvesteerd in een Ethiopisch wijnbedrijf, een Oegandese bank en een Egyptische fabriek voor lakken, vernissen en kunststoffen. De doelstelling is een winst op geïnvesteerd vermogen te realiseren van maar liefst 20 procent.

Belastingvoordelen

Om dat te realiseren zette 8 Miles een bedrijf op in Mauritius. Uit de gelekte stukken blijkt dat ‘fiscale redenen’ een punt van aandacht waren. In verschillende documenten van de Londense juridische adviseurs van 8 Miles werden vragen gesteld over het belastingregime op Mauritius in relatie tot investeringen en belastingvoordelen.

In de stukken van Conyers Dill & Pearman staat ook dat 8 Miles duizenden dollars aan fiscale adviezen betaalde om belastingbetalingen in Afrikaanse landen te reduceren. 8 Miles kan nu gebruikmaken van een uitgebreid netwerk aan belastingverdragen dat Mauritius met veel Afrikaanse landen sloot. Daardoor kunnen winsten onbelast naar Mauritius vloeien, waar slechts 3 procent belasting wordt betaald. In een reactie zegt 8 Miles dat belastingverdragen “een zaak zijn tussen regeringen en wij houden ons aan die overeenkomsten, maar maken ze niet”.

Bob Geldof vorig week tijdens een bezoek aan een filmfestival op het Italiaanse eiland Ischia. Beeld Getty

Spijt

Journalistencollectief ICIJ benaderde belastingambtenaren in Egypte, Senegal, Oeganda, Lesotho, Zuid- Afrika, Zimbabwe, Thailand, India, Tunesië en Zambia die belastingverdragen hebben met Mauritius. Zij zeggen spijt te hebben van het verdrag, omdat winsten worden weggesluisd zonder dat er normaal belasting over wordt betaald in de landen waar de omzet is gerealiseerd.

“De bedrijven zijn de grote winnaars”, zei Setsoto Rantocha van de belastingautoriteit van Lesotho tegen ICIJ. “Het belastingverdrag tussen Senegal en Mauritius is een enorme pijpleiding om de winsten weg te sluizen voor belastingontwijking via Mauritius”, zegt Magueye Boye, belastinginspecteur in Senegal.

Ook 8 Miles van Bob Geldof maakt van deze route gebruik en komt volgens het eigen jaarverslag van 2017 in aanmerking voor het lage belastingtarief op Mauritius. Met Geldof maken veel grote bedrijven uit India, Europa en Amerika, die opereren in Afrika, hier gebruik van.

Nederland

Vanuit Nederland kunnen winsten in de vorm van rentes en royalty’s ook onbelast worden doorgesluisd naar Mauritius. Den Haag belast vanaf 2021 dit soort betalingen naar belastingparadijzen, zoals de Kaaimaneilanden, Bermuda, de Bahama’s, waardoor die onaantrekkelijker worden. Maar Mauritius is hiervan uitgezonderd, waardoor het eiland nog lucratiever wordt.

Volgens staatssecretaris Snel van financiën is het lastig om Mauritius op de lijst van belastingparadijzen te plaatsen, omdat het land geen vast belastingtarief kent. Er moet dan per bedrijf worden onderzocht of er daadwerkelijk belasting wordt ontweken.

Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib geldt sinds 2019 een vast belastingtarief op Mauritius van 3 procent voor rente-inkomsten. Mauritius moet wat Oxfam betreft dan ook op de lijst van belastingparadijzen, zodat ook deze ontwijkingsroute gesloten kan worden.

