Ook Europa wil geavanceerde chips maken op het eigen continent

De fabrieken van de Taiwanese chipmaker TSMC zou je kunnen vergelijken met de chocoladefabriek van Willie Wonka, naar het bekende boek van Roald Dahl. Buiten in de zinderende smog-hitte van Hsinchu, ten westen van Taipei, roken werkers sigaretten in hun pauze, maar vertellen over hun werk doen ze niet. De grootste chipfabrikant, en partner van de Nederlandse chipmachinebouwer ASML, is hermetisch afgesloten.

Alleen naar binnen met een gouden ticket

Voor ieder gebouw op het grote terrein zitten tenminste twee bewakers. Ramen hebben de gebouwen amper. Wat binnen gebeurt, is grotendeels geheim voor de buitenwereld. Alleen met een gouden ticket kom je binnen.

“We zijn in essentie een conservatief bedrijf”, vertelt Ulric Kelly van TSMC, die een rondleiding geeft in het innovatiemuseum van het bedrijf, een glanzend witte ruimte vol technologische snufjes dat voor bezoekers wél open is. “De afdelingen zijn goed afgesloten van elkaar, zodat geheime kennis niet gedeeld wordt en niet naar buiten kan. Ook ik weet maar een klein deel van waar we mee bezig zijn.”

TSMC maakt wereldwijd naar schatting 90 procent van de meest geavanceerde chips, die internationaal steeds belangrijker worden. Dus probeert de rest van de wereld de complete keten aan zich te binden. Zo aast de VS al langer op de kennis van de chipmaker, sinds kort met een speciale deal, de Chips-act. Een grote TSMC-dependance in Phoenix, Arizona is al in aanbouw.

Duitse deal met Intel

Sinds kort probeert ook Europa de kennis van de geavanceerde chipindustrie binnen te krijgen, met Duitsland voorop. Maandag sloot de Duitse regering een deal van dertig miljard euro met de Amerikaanse chipmaker Intel, een grote concurrent van TSMC. Over vier jaar moet een grote chipfabriek in de oostelijke stad Magdeburg draaiende zijn. Duitsland moet daarvoor wel een derde van de kosten betalen.

Het is Intels derde grote investering in vier dagen: vrijdag tekende het voor een chipfabriek in Polen voor 4,6 miljard dollar, en Israël zei zondag dat het 25 miljard dollar zou spenderen aan een fabriek daar. “Vandaag is een belangrijke stap voor Duitsland als hightech-productielocatie – en voor onze bescherming”, zei bondskanselier Scholz maandag enthousiast over de deal.

Het maken van halfgeleiderchips is complex en internationaal verspreid. Zo maakt het Nederlandse ASML alleen de machines die de chips produceren. En andere landen weer gespecialiseerde chips. Deze complexiteit is kwetsbaar bij geopolitieke spanningen. Zo verbood China eind mei al de inkoop van chips van de Amerikaanse fabriek Micron, zogezegd om ‘veiligheidsrisico’s’. zowel de VS als Europa proberen grote spelers binnen te halen, via een mix van staatssubsidies en gunstige wetgeving.

Minder enthousiast

Om de kansen te spreiden, is Duitsland óók in gesprek met Intels concurrent, TSMC. Al maanden praat de deelstaat Saksen met de chipmaker over een dependance, en over de subsidies die de deelstaat daarvoor wil bieden. “Daar zijn de gevoelens goed over", zei CEO Mark Liu eerder aan persbureau Reuters

De Taiwanese minister van buitenlandse zaken Joseph Wu ziet dat anders, benadrukte hij deze week tijdens een diplomatieke reis door Europa. Volgens Wu kan zo’n deal alleen doorgaan, als landen als Duitsland ook inzetten op een betere verstandhouding met het eiland. “Als een land een tekort aan computerchips heeft, dan zullen ze Taiwan vragen ‘je moet dit doen, je moet dat doen’”, zei hij tegen nieuwssite Politico. “Maar aan het grotere plaatje, aan betere relaties met Taiwan denken ze niet.”

Op die inmenging van de Taiwanese regering zit TSMC niet te wachten, benadrukt Kelly in het Taiwanese museum. “Men vergeet dat TSMC niet gelijk is aan de Taiwanese overheid”, zegt hij stellig. “We zijn een bedrijf en we maken onze eigen keuzes, gebaseerd op de wens van onze klanten. De keuze om te bouwen in de VS hebben we zelf gemaakt en dat zullen we blijven doen.”

Lees ook:

Pekings verbod op Amerikaanse chips is ‘China’s eerste salvo in een chipoorlog’

Om ‘veiligheidsrisico’s’ verbood China afgelopen weekend de inkoop van chips van de Amerikaanse fabrikant Micron. Maar dit besluit is volgens experts onderdeel van de ontluikende chipoorlog tussen China en de VS.