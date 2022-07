Ook de VS krijgen een abortusboot

De Amerikaanse gynaecologe Meg Autry uit de staat Californië wil een boot inzetten om vrouwen de mogelijkheid te bieden tot abortus. De bedoeling is op die boot zwangerschappen tot veertien weken op een veilige manier af te breken.

Het Amerikaanse hooggerechtshof vernietigde in juni het landelijke recht op abortus. In meerdere staten, vooral in het zuiden en Midden-Westen van de VS, is het recht op abortus intussen ernstig beperkt of geschrapt.

Autry wil haar drijvende abortuskliniek inzetten in de Golf van Mexico, op minstens drie zeemijl van de kust. Daardoor zou het vaartuig niet onder de bevoegdheid vallen van conservatieve staten in de regio met strenge abortuswetten, zoals Mississippi, Alabama, Louisiana en Texas.

Autry is geïnspireerd door de zogeheten ‘casinoboten’ die je op rivieren en wateren in de VS ziet. Daarop kan ook in staten waar gokken illegaal is, zoals Missouri, gegokt worden in een casino.

