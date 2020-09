Ook de verdachte van de dodelijke schietpartij in Portland is dood

Hij kwam in zijn auto aan bij zijn gezin toen de politie het vuur op hem opende. Waarom de politie dodelijk geweld tegen hem gebruikte, is nog niet opgehelderd.

De man, een 48-jarige activist, had op zijn Twitter-pagina gezegd dat hij deel uitmaakt van de antifa-beweging. Die oorspronkelijk Europese beweging is kortgeleden overgewaaid naar de VS en wordt daar door president Trump van plunderen en rellen beschuldigd.

Op Twitter ontkende Reinoehl dat juist: “We zijn tegen het gebruik van geweld, maar we gaan het ook niet uit de weg”, legde hij op zijn pagina uit. De man was in de afgelopen weken met grote regelmaat bij de demonstraties in Portland te vinden. Hij probeerde daar als een soort veiligheidsbeambte juist de gemoederen tot bedaren te brengen, zo vertelden mededemonstranten aan de New York Times.

Reinoehl wist dat de politie naar hem op zoek was. Hij was open over zijn daad van zaterdagnacht, toen hij een dodelijk schot loste op Aaron Danielston, die volgens hem aanstalten maakte om hem te doden. Danielston was in het kielzog van president Trump naar Portland gekomen. Dat hij bij een extreem-rechtse groep hoorde, was te zien aan het opschrift op de pet die hij droeg: ‘Patriot Prayer’, een groep die zegt de Amerikaanse westkust te willen ‘bevrijden’.

‘Waarom arresteert de politie de moordenaar op Aaron Danielston niet?’

“Het was hij of ik”, zei Reinoehl over die gebeurtenissen van zaterdag tegen een journalist van Vice. “Hij was een mes aan het pakken om mij en mijn zwarte vriend mee te steken. Dat ging ik niet laten gebeuren.”

In het uur voor de politie hem kwam halen, was hij bezig met een het opzetten van een website waarop hij geld wilde inzamelen voor zijn verdediging. Trump had toen al getwitterd: ‘Waarom arresteert de politie de moordenaar op Aaron Danielston niet’.

Het geweld speelt tegen de achtergrond van de aankomende presidentsverkiezingen van november. In Portland, maar ook in andere Amerikaanse steden, zijn al sinds eind mei protesten tegen de politie en tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. ’s Nachts lopen die vaak uit op rellen en plunderingen.

Trump beschuldigt lokale democratische leiders ervan te laks te reageren. Hij hemelt rechtse groepen op die zelf orde op zaken stellen, zoals zaterdag in Portland gebeurde. Daar reden Trump-aanhangers in terreinwagens de stad door en zochten ze ruzie met linkse betogers.

De aanhoudende demonstratiechaos speelt vooral het Trump-kamp in de kaart, omdat het de aandacht van de kiezers afleidt van de coronapandemie, die de regering maar niet onder controle krijgt.

