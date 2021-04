Ook de Russische balling Gloesjkov blijkt vermoord

Een Britse lijkschouwer heeft zaterdag bepaald dat een Russische balling en prominente criticus van president Poetin, Nikolaj Gloesjkov, toch is vermoord. Gloesjkov werd in maart 2018 dood aangetroffen in zijn huis in Londen. In eerste instantie ging de politie uit van zelfmoord, maar nu, drie jaar later, blijkt uit onderzoek dat ‘een derde partij’ Gloesjkov wurgde.

Bij het horen van de zinsnede ‘moord door een derde partij’ met betrekking tot een Russische banneling wendt menige blik in het Verenigd Koninkrijk zich tegenwoordig naar het oosten. Of beter gezegd: richting het Kremlin. Door de jaren heen zijn er verschillende Russische ballingen in het Verenigd Koninkrijk vermoord, vergiftigd of onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Wat al deze mannen met elkaar gemeen hadden, was dat ze stuk voor stuk uitgesproken critici van Poetin waren.

Politiek asiel

Zo ook Nikolaj Gloesjkov. Hij was lange tijd onderdirecteur van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot, totdat hij in aanraking kwam met justitie, die hem aanklaagde vanwege fraude. Volgens de autoriteiten ontvreemdde Gloesjkov geld van Aeroflot en stak dat in eigen zak. Nadat de aanklacht bekend werd, ontvluchtte Gloesjkov Rusland en vertrok naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij in 2010 politiek asiel kreeg.

Gloesjkov was goed bevriend met Boris Berezovski, een andere eminente Poetincriticus, die al sinds 2001 in ballingschap in Londen woonde, toen de Russische justitie ook hem op de hielen zat vanwege vermeende fraude. En daar houden de gelijkenissen tussen beide mannen niet op: in 2013 werd ook Berezovski dood aangetroffen in zijn huis in Londen, waar hij zichzelf zou hebben opgehangen.

In 2017 veroordeelde een Russische rechter Gloesjkov bij verstek tot acht jaar cel vanwege het stelen van ruim 120 miljard dollar. Op 12 maart 2018 moest Gloesjkov zich bij de handelsrechtbank in Londen verantwoorden over de zaak. Maar daar kwam hij nooit aan. Die dag trof zijn dochter hem thuis aan, waar hij – net als zijn vriend Berezovski – in eerste instantie door verhanging om het leven leek te zijn gekomen.

Gesimuleerde zelfmoord

Door die lezing zet de Britse lijkschouwer nu dus een streep. Volgens haar werd Gloesjkov ‘onwettig gedood’ door een dader die hem van achteren met een hondenriem wurgde. Daarna zou zijn belager het voorval als zelfmoord hebben ‘gesimuleerd’ om de moord te verdoezelen. Op de plaats delict stond onder meer een trappetje, dat Gloesjkov bij zijn zelfmoordpoging zou hebben gebruikt om zichzelf te verhangen.

Het nieuws plaatst Gloesjkov in een rij van Russische ballingen en Poetincritici die in het Verenigd Koninkrijk werden vermoord of ternauwernood een aanslag overleefden. Zo kwam Gloesjkovs dood een week na de aanval op Sergej Skripal en diens dochter. De voormalige Russische inlichtingenofficier werd op 4 maart 2018 vergiftigd met het zenuwgas novitsjok in het Britse stadje Salisbury.

Skripal en zijn dochter overleefden de aanslag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aleksandr Litvinenko – eveneens een voormalig geheim agent, die in 2006 in Londen om het leven kwam na het drinken van vergiftigde thee waar radioactief polonium in zat. Volgens Britse onderzoekers handelden de daders met de expliciete toestemming van president Poetin. En ook de dood van Berezovski is nog altijd in nevelen gehuld. Het is nog steeds niet duidelijk of er sprake was van zelfmoord of dat de gewezen oligarch net als Gloesjkov om het leven werd gebracht.

