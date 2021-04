Ook ‘de laatste Jood van Afghanistan’ vertrekt

Hij staat al jaren bekend als ‘de laatste Jood van Afghanistan’ en hij heeft dan ook al heel wat journalisten op bezoek gekregen in de vervallen synagoge in Flower Street in Kaboel. Vaak probeerde hij bij verslaggevers wat geld of een fles drank los te peuteren voordat hij hun een interview gunde of het gebedshuis liet zien. En doorgaans gaf hij geen sjoege als een journalist, op zoek naar diepere zielenroerselen, informeerde naar zijn isolement. “Je raakt gewend aan de eenzaamheid”, zei hij in 2005 tegen The Washington Post.

Zabulon Simintov, een kalende man met een bril, doorstond alle Afghaanse ellende van de laatste halve eeuw: de Sovjet-inval, de burgeroorlog, het Taliban-bewind en de Amerikaanse invasie. Zijn vrouw en twee dochters vestigden zich al jaren geleden in Israël. Maar Simintov bleef, afgezien van een korte periode in Turkmenistan, in Afghanistan. Hij was er onder meer juwelen- en tapijtenhandelaar en runde een kebabrestaurantje.

Nadat zijn flat in Kaboel was verwoest, trok hij eind jaren negentig in de bouwvallige synagoge in Flower Street. Hij werd daar in eerste instantie verwelkomd door de beheerder, die op dat moment – voor zover bekend – de enige andere nog resterende Jood was in Afghanistan. Maar de twee mannen kregen ruzie over van alles en nog wat. Ze beschuldigden elkaar er tegenover de Taliban zelfs van agenten te zijn van de Israëlische geheime dienst Mossad, en Simintov werd naar eigen zeggen meermaals opgepakt en mishandeld door de radicaal-islamistische strijders. Toen zijn rivaal in 2005 overleed, verklaarde Simintov hem niet te zullen missen.

Wonen in Afghanistan is Gods wil

Dat ook Simintov, inmiddels in de zestig, nu vertrekt naar israël, is tekenend voor de teloorgang van de Joodse gemeenschap in Afghanistan, die midden vorige eeuw nog duizenden mensen telde. Als de verarmde ondernemer de afgelopen jaren de vraag kreeg waarom hij bleef, antwoordde Simintov dat hij nou eenmaal een Afghaan was, die Dari, een van de Afghaanse talen sprak, en geen Hebreeuws. Het was volgens hem Gods wil dat hij in Afghanistan leefde. Maar nu de terugtrekking van de Amerikaanse troepen aanstaande lijkt en de Taliban naar verwachting zullen terugkeren aan de macht, houdt hij het toch voor gezien.

Tegenover journalisten verklaarde Simintov de afgelopen dagen dat hij na het Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag in september wil vertrekken naar Israël. “Dit land heeft geen toekomst”, zei hij tegen de Saudische krant Arab News. “Ik volg straks wel op televisie in Israël wat er gebeurt in Afghanistan.”

