Ook China verspreidt geruchten over Amerikaanse biolabs in Oekraïne. ‘De valse informatie uit Rusland wordt herhaald in China’

Rusland en China hebben het voorzien op de Europese publieke opinie. Drie wetenschappers lieten eerder deze week een stevige waarschuwing horen aan het Europees Parlement: neem niet alleen stevige maatregelen tegen Russische, maar ook tegen Chinese desinformatie.

De drie onderzoekers wijzen op het momenteel bijzonder populaire verhaal over ‘Amerikaanse biolabs’ in Oekraïne, dat zowel via Chinese als Russische kanalen zijn weg vindt naar de geesten van de Europeanen.

Klein stukje echte waarheid

“Ze pakken een verhaal met een klein stukje echte waarheid”, zegt de Spaanse hoogleraar Nicolás de Pedro, “en ze omgeven dat met allerlei vage geruchten. Zo zijn er in Oekraïne net als elders op de wereld inderdaad laboratoria. Maar dat het coronavirus daaruit afkomstig zou zijn is een daaraan geplakt verzinsel, of dat daar biologische wapens gemaakt zouden worden.”

Hij adviseert de EU: reageer op de geruchten. Ontkracht ze met feiten. Blijf mensen in Europa voorzien van echt nieuws. “Chinese propagandamachines bundelen steeds vaker hun krachten met die van de Russen. Ze ondersteunen elkaar. De valse informatie uit Rusland wordt herhaald in China. Het bereikt ook het Westen en zaait daar verwarring over wat er echt gebeurt.”

Brussel besloot onlangs om de uitzendlicenties van Russische zenders Sputnik en Russia Today (RT) in te trekken en hun websites te sluiten. Die spelen een belangrijke rol in de Russische propagandamachine. Via hun talloze kanalen, in allerlei Europese talen, zaaiden ze wantrouwen bij de Europese bevolking.

Het is goed dat de kanalen niet meer op het televisienet zitten, zeggen de onderzoekers. Maar daarmee is de desinformatie niet weg. Die vindt haar weg via andere kanalen, waaronder Chinese. De EU moet daarom veel meer doen om uit te vinden hoe haar burgers worden beïnvloed.

De Tsjechische onderzoeker Ivana Karásková, gespecialiseerd in Chinese invloed in het Westen, vertelde een parlementscommissie over de zender China Today in Bulgarije, die niet alleen een pand deelde met de redactie van Russia Today, maar ook de hoofdredacteur.

Exacte kopie

Ze vertelde hoe werknemers van RT eerst door de Chinezen werden uitgehoord over de werkwijze van RT en daarna werden ingehuurd door een exacte kopie ervan: “Het was dezelfde redactieruimte met hetzelfde aantal werknemers. China heeft het concept overgenomen om het te verbeteren.”

“China was tot 2019 eigenlijk alleen maar bezig om in Europa een zo positief mogelijk beeld van het land te schilderen”, zegt Karásková, “maar na de opstanden in Hongkong is het land begonnen met het overnemen van tactieken van Rusland.

“Het land verspreidt nu ook valse informatie. Niet zelf, maar verhuld, achter de façade van denktanks of die van zogenaamd onafhankelijke media, waar ze maar al te vaak zelf eigenaar van blijken te zijn. Net als Rusland maakt de overheid gebruik van fake accounts op sociale media, die allerlei niet-bestaande waarheden tweeten en hertweeten.”

Haar collega Konstantinas Andrijauskas uit Litouwen weet dat Chinese studenten in Europa soms 20 euro kunnen verdienen als ze op Twitter zetten dat het coronavirus niet afkomstig is uit het Chinese Wuhan.

De onderzoekers stellen dat Brussel meer moet doen dan nu het geval is. Het verbieden van twee televisiestations is een begin, net als de Europese website Euvsdisinfo.eu. De werknemers van die site doen hun uiterste best om in zoveel mogelijk Europese talen te vertellen wat fictie is en wat waarheid. Maar het bereik van de Brusselse informatie is vele malen kleiner dan die van de Russen en de Chinezen, die ook de beschikking hebben over allerlei ‘agenten’ in het publieke debat.

“Ze hebben in alle Europese lidstaten Trojaanse paarden”, zegt De Pedro. “Mensen die hun boodschap verspreiden. Politici, organisaties, individuen.”

Twijfel gezaaid

Europa gaat hier snel veel last van krijgen, voorspelt De Pedro. “Nu is iedereen nog voor Oekraïne. Maar over een paar weken, als de belangstelling is weggezakt en mensen hun eigen leven weer hebben opgepakt, zul je zien dat er steeds meer twijfel wordt gezaaid en dat die vruchtbare bodem vindt. Het is heel makkelijk. Het enige wat je moet doen, is ervoor zorgen dat mensen denken: ‘ik weet niet meer wat waar is’. Dan is het doel bereikt.”

