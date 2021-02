Ook China is het gelukt een sonde in een baan rond Mars te brengen

Ook China is erin geslaagd een sonde in een baan rond Mars te brengen. De Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1) draait sinds woensdag rond de rode planeet. Het vaartuig heeft in ongeveer 200 dagen sinds de lancering een afstand van 470 miljoen kilometer afgelegd.

China is het zesde land dat veilig de tocht naar Mars weet te maken. Eerder lukten dat de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Europa en India, en dinsdag ook de Verenigde Arabische Emiraten.

Vanuit zijn omloopbaan moet de Tianwen-1 de komende maanden een plek vinden om te landen. Daarna moet een onbemand karretje tevoorschijn komen, dat op Mars moet gaan rondrijden. China wil sporen van leven vinden en het oppervlak van Mars in kaart brengen. Tot nu toe zijn alleen de Sovjet-Unie en de VS erin geslaagd om een apparaat gecontroleerd op Mars te laten landen.

Amerikaanse verkenner op Mars

Volgende week moet een rijdend Amerikaans laboratorium landen op Mars. Het karretje heeft de naam Perseverance (Volharding) gekregen. Het wordt de vijfde Amerikaanse verkenner op de planeet. Verborgen in zijn laadruim zit de eerste buitenaardse helikopter, de Ingenuity (Ingenieuze uitvinding). Die is bijna een meter hoog en weegt ongeveer twee kilo.

Deze helikopter moet ongeveer vijf keer rondvliegen op Mars, telkens enkele honderden meters verder. Als de Ingenuity werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen. De helikopter moet daarbij onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk. De luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op dertig kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen.

