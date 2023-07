Ooit werden ze van hun land verdreven, nu geeft Taiwan oorspronkelijke bewoners hun rechten terug

Uit verzet tegen China’s claim op het eiland geeft de Taiwanese regering haar oorspronkelijke bevolking in een rap tempo meer waardering én rechten. Maar echte erkenning voor de eeuwenoude bewoners blijft achter, vindt een familie die al zes jaar lang dagelijks demonstreert.

Nabu Husungan rookt een sigaret. Hij zit op een kratje, in een park naast een metrostation in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Af en toe springt een kakkerlak voorbij, zo’n onprettig grote, die nu eenmaal leven in dit park. Husungan slaat er eentje van zich af. “Ik ben nog steeds niet gewend aan die beesten”, mompelt hij.

Husungan, een man met een wijze uitstraling en een sikje, zit hier al een tijdje. Al zes jaar, om precies te zijn. Zijn vrouw Panai Kusui, een bekende zangeres in Taiwan, en hun boezemvriend Mayaw Biho sloten zich aan.

Iedere dag protesteert het gezelschap hier, in het park tegenover de hoge toren met het kantoor van de Taiwanese president Tsai Ing-wen. De familie houdt haar verantwoordelijk. “Bij haar aantreden in 2016 bood zij haar excuses aan voor hoe de oorspronkelijke bevolking is behandeld”, vertelt Husungan. “En ze deed een belofte: ik ga de oorspronkelijke bevolking haar land teruggeven.” Toen hij vond dat ze die beloftes niet nakwam, zette hij enkele maanden na haar aantreden zijn tentje vol protestposters en een geïmproviseerde keuken neer. En daar zit de familie in deze broeierige nacht nog steeds.

Geen prettige geschiedenis

Ruim 500.000 mensen behoren tot de oorspronkelijke bevolking van Taiwan, verdeeld over zestien stammen. Zij wonen al eeuwenlang op het eiland, in tegenstelling tot Han-Chinezen, die de meerderheid van de inwoners op Taiwan beslaat, door een grote migratiestroom na een politiek conflict op het vasteland China in de jaren veertig.

Husungan behoort tot het Bunun-volk, het op vier na grootste van Taiwan, dat anders dan andere volkeren verspreid is over het hele eiland. Het stond bekend als een volk van vechters en jagers, die met scherpe messen de bergachtige gebieden doorkruisten op zoek naar eten. De mens is slechts te gast op aarde en leent van haar, dat was het mantra.

Het protestkamp met posters van de Taiwanese president Tsai Ing-wen, midden in Taipei. Beeld Anne ter Rele

Maar net als in veel andere landen is de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners geen prettige. In de zeventiende eeuw claimden de Nederlanders een deel van het eiland, door gratis land weg te geven aan Chinezen van het vasteland. Onder de Japanse bezetting, in het begin van de twintigste eeuw, werden de volken verdreven uit hun dorpen. Jagen werd verboden; in plaats daarvan moest het volk van de Japanners rijst gaan verbouwen. Land werd eigendom, een commercieel goed.

Ook Husungans moeder werd zo uit haar huis verdreven, volgend jaar precies honderd jaar geleden. “En nog steeds zit de erkenning voor de oorspronkelijke inwoners op de laagste verdieping van die toren”, vertelt Husungan terwijl hij wijst naar Tsai’s kantoor.

Nabu Husungan protesteert al zes jaar in een park tegenover het presidentiële kantoor in Taipei. Beeld Anne ter Rele

Geen verplichte lessen meer in het Mandarijn

Dat betekent niet dat er niets verandert, benadrukt Sayun Tosu, die zich voor het ministerie van inheemse zaken bezighoudt met herstelmaatregelen. Sterker nog, met de oplopende spanningen met China is het des te belangrijker om de eigen identiteit te erkennen, vindt ze. “Ook ik behoor tot de oorspronkelijke bevolking”, vertelt ze. “We hebben altijd in Taiwan gewoond en staan los van China.” De Taiwanese regering werkt volgens Tosu daarom hard om de oorspronkelijke bewoners hun rechten terug te geven.

Sinds tien jaar mogen inwoners zich weer registreren onder hun traditionele naam, in plaats van die in het Mandarijn. “Ook ik heb mijn naam veranderd”, zegt ze trots. “Tosu is de naam van mijn vader, zoals dat gebruikelijk is in mijn volk.” En sinds 2016 hoeven scholen niet langer verplicht les te geven in het Mandarijn. Ook de oorspronkelijke talen zijn inmiddels officieel goedgekeurd.

Spanningen met China

De verbetering van de positie van de oorspronkelijke bevolking is niet los te zien van de spanningen met China. Het erkennen van de honderden jaren oude rechten van de volkeren is een signaal aan het communistische vasteland: dit is Taiwans cultuur, en die is nadrukkelijk niet Chinees. Maar veel van die veranderingen zijn voor de bühne, vindt het protesterende gezelschap. “Want het land dat tijdens de Japanse bezetting is afgenomen, is ondanks Tsai’s onderzoek nog steeds in handen van grote bedrijven, of de overheid”, zegt Biho.

Dat nog lang niet alle oorspronkelijke inwoners hun land terug hebben, is begrijpelijk, vindt Tosu. “Zoiets regel je niet in een paar maanden, of een jaar. Het uitzoeken vergt een lange adem: soms overlappen de gebieden van de volken bijvoorbeeld. Maar we zijn ermee bezig.”

Een nieuw huis in de bergen

Het duurt de familie lang, te lang. En steeds vaker komt de gedachte op: is onze meerwaarde niet groter in de bergen, waar we vandaan komen? “Daarom ben ik een school begonnen voor kinderen van mijn volk, bij Hualien, in het oosten. Daar krijgen ze les in onze taal en over de relatie met de aarde”, vertelt Biho terwijl hij nog een kakkerlak wegtikt. Zijn stem is een stuk zachter dan als hij vertelt over zijn protest.

Husungan bouwt een nieuw huis in de bergen, in het oude dorp van zijn moeder. Het is bijna af. “Volgend jaar na de verkiezingen vertrekt president Tsai, omdat ze aan haar maximale termijn zit. Dan gaan wij ook”, zegt hij.

Het is dan precies honderd jaar geleden dat zijn moeder werd verdreven door de Japanners. Een symbolisch moment”, vindt hij. “In onze tradities begraaft men je navelstreng op de plek waar je bent geboren. Nu zeggen we: we gaan terug naar de plek van onze navelstreng. We keren terug naar ons thuis.”

