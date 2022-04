Ooit ondenkbaar, nu bijna onvermijdelijk: Finland en Zweden bij de Navo

Nog maar een paar weken geleden ondenkbaar, inmiddels zo goed als onvermijdelijk: Finland en Zweden staan op de drempel van het Navo-lidmaatschap. “Ons proces kan vrij snel gaan, binnen enkele weken”, zei de Finse premier Sanna Marin woensdag in de Zweedse hoofdstad Stockholm over het tempo waarin de lidmaatschapsaanvraag een feit kan zijn. In Stockholm sprak ze haar ambtgenoot Magdalena Andersson.

Marin sprak ook de wens uit dat beide landen bij die Navo-aanvraag samen optrekken, ondanks hun verschillende (geo-)politieke startposities. Finland zal misschien iets voorop lopen, maar de verwachting is dat beide officiële aanmeldingen gedaan zijn vóór de cruciale Navo-top in Madrid, eind juni.

Decennialange scepsis

Daarmee laten Helsinki en Stockholm hun lang gekoesterde neutraliteit varen. Door de Russische oorlogszucht in Oekraïne is in beide landen de afgelopen weken een enorme verschuiving gaande, ook in de publieke opinie. Na decennialange scepsis wil nu meer dan de helft van de bevolking dat hun land zich aansluit bij het militaire bondgenootschap.

Alle parlementen in de dertig huidige Navo-landen zullen moeten instemmen met de verwachte aanvraag. Dat proces zou weleens een paar maanden tot een jaar kunnen duren, maar grote obstakels worden daarbij niet verwacht.

Oorlog zet de zaak op scherp

Finland en Zweden zijn min of meer in de armen gedreven van de Navo door de Russische president Poetin. In december, twee maanden voor de oorlog begon, legde Moskou al een stevig eisenpakket op de westerse tafels, vooral over de status van Oekraïne. Daarin stond ook dat de Navo geen enkel nieuw lid meer mocht aannemen. “Dat maken wij zelf wel uit”, klonk het in zowel Helsinki, Stockholm als in het Navo-hoofdkwartier in Brussel.

De oorlog heeft de zaak nog verder op scherp gezet. In januari noemde Marin het nog ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat een lidmaatschapsaanvraag snel de deur zou uitgaan. Woensdag verscheen een ‘witboek’ van de Finse regering, met een evaluatie van de huidige veiligheidsrisico’s van het land. Het Finse parlement debatteert daar volgende week over.

De sociaaldemocratische regeringspartij van de Zweedse premier Andersson maakt eveneens een ongekende metamorfose door. Vooral de linkervleugel van die partij wilde lange tijd niets weten van aansluiting bij de door de Amerikanen gedomineerde Navo. “Aan het lidmaatschap van de Navo zijn voor- en nadelen verbonden, zoals er ook voor- en nadelen zijn van andere veiligheidskeuzes”, zo zei Andersson woensdag. Voor Zweedse begrippen zijn dat revolutionaire uitspraken.

Vrees voor Russische intimidaties

Rusland heeft gewaarschuwd dat eventuele aansluiting van Zweden en Finland bij het trans-Atlantische bondgenootschap ‘het Europese continent geen stabiliteit zal opleveren’. Finland deelt een grens van ruim 1300 kilometer met Rusland. Vorige week, toen de Oekraïense president Zelenski het Finse parlement toesprak, werden verscheidene overheidswebsites al getroffen door een cyberaanval die aan Rusland wordt toegeschreven.

De vrees voor eventuele Russische aanvallen en intimidaties is het grootst voor de periode tussen de Finse en Zweedse aanmeldingen en hun daadwerkelijke lidmaatschap van de Navo. Ze worden dan nog niet beschermd door het Navo-artikel 5, dat een aanval op één als aanval op allen wordt beschouwd. Mogelijk komen er vanuit de Navo tussentijdse veiligheidsgaranties voor Finland en Zweden.

