Onzichtbare Scholz stevent af op diplomatieke vuurdoop in Moskou

De oorlogsdreiging aan de grenzen van Oekraïne vormt de eerste grote buitenlandcrisis van de jonge Duitse regering, die in december aantrad. Een historisch moment voor de nieuwe bondskanselier Olaf Scholz, die op het internationale toneel in de voetsporen van voorganger Angela Merkel moet zien te treden.

Terwijl buitenlandminister Annalena Baerbock in de afgelopen weken druk in de weer was en afreisde naar de brandhaard vroegen de Duitse media zich af: ‘Wo ist Olaf Scholz?’.

De afzijdige houding van Scholz op een dergelijk cruciaal moment zorgt volgens politicoloog Thomas Jäger, verbonden aan de universiteit in Keulen, voor veel zenuwen in Duitsland. “Hij dacht dat hij nog even de kat uit de boom kon kijken, maar dat was een foute inschatting. Er is geen tijd te verliezen voor Europa om een sterk, eensgezind signaal af te geven naar Rusland”, zegt hij.

Nu de oorlogsdreiging steeds concreter wordt is Scholz volgens Jäger bezig met een inhaalslag. Afgelopen week ging hij op bezoek bij de Amerikaanse president Biden, waarna hij Frankrijk en Polen uitnodigde voor crisisberaad en twee dagen later volgden de Baltische staten.

Scholtz kreeg ‘Nord Stream 2’ niet over zijn lippen

Toch blijft Scholz vaag over zijn volgende stappen in de crisis, iets wat pijnlijk duidelijk werd in Amerika. Terwijl Biden verklaarde dat de nieuwe Russische gaspijplijn naar Duitsland stopgezet wordt bij een invasie van Oekraïne, had Scholz het over zware maatregelen, maar kreeg de naam van het project, Nord Stream 2, niet over zijn lippen.

“Hij staat erom bekend dat hij een vraag nooit echt beantwoordt, hij heeft altijd een nietszeggende boodschap”, zegt Jäger. “Net als zijn voorganger heeft Scholz de instelling: u heeft mij gekozen, beste volk, nu gaat het u niets meer aan.” Want ook Merkel weigerde open kaart te spelen met haar politieke plannen.

Die houding is wel te begrijpen, vindt Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut. “Ik denk dat Scholz op dit moment achter de schermen een belangrijkere rol speelt dan wordt opgemerkt”, zegt Jürgens.

“Het levert hem nu slechte pr op, maar juist omdat hij niet op verassende uitspraken te betrappen is, hoopt Duitsland een bemiddelaar te blijven. Als je je publiekelijk op de vlakte houdt, heb je ruimte om partijen bij elkaar te brengen. En dat is de rol die Duitsland voor zichzelf ziet weggelegd: de bemiddelaar, die op basis van oude contacten tot op het laatste moment nog toegang kan hebben tot Poetin.”

Dat moment lijkt bereikt te zijn, nu Amerika aanwijzingen zegt te hebben dat Rusland binnen enkele dagen Oekraïne aan zal vallen. In die omstandigheden vertrekt Scholz maandag naar Kiev om vervolgens dinsdag een bezoek te brengen aan Moskou. Hij zou zo het laatste staatshoofd kunnen zijn dat Poetin spreekt voordat een oorlog begint. Een diplomatieke vuurdoop voor Scholz.

Ook Merkel werd ooit onderschat

Jürgens wijst er daarbij op dat ook Merkel in haar beginjaren onderschat werd. “Pas in 2007, nadat zij een belangrijke rol had gespeeld bij de totstandkoming van het verdrag van Lissabon, werd duidelijk dat Duitsland heel wat kon onder Merkel”, zegt Jürgens. “De kredietcrisis katapulteerde haar vervolgens naar het centrum van de macht.”

Eerder nog was Duitsland gezien als de zieke man van Europa, maar in zestien jaar onder Merkel kreeg het land steeds meer internationaal gewicht. “Tijdens de Krimoorlog in 2014 werd duidelijk dat als iemand tegen Poetin op kon staan, het niet de EU was, maar Merkel”, zegt Jürgens. Het is nu de vraag Olaf Scholz voort kan borduren op het politieke kapitaal dat zij heeft opgebouwd. Hoewel Scholz volgens Jürgens veel van Merkel heeft afgekeken tijdens hun samenwerking in de laatste coalitie, lukt het hem nog niet: “Hij is saaier dan zij. Zij kon als het nodig was krasse uitspraken doen.”

Eigen signatuur nodig

Om aan Merkel te kunnen tippen, zal Scholz volgens politicoloog Jäger zijn eigen signatuur voor de buitenlandpolitiek moeten ontwikkelen. “Merkel wilde in haar eerste jaren echt iets veranderen in de buitenlandpolitiek. Zo nam zij in tegenstelling tot haar voorganger Gerhard Schröder meer afstand van Rusland, om zich dichter naar de Verenigde Staten toe te bewegen”, vertelt hij. “Scholz durft nog niet van Merkels koers af te wijken.”

Volgens Jürgens kan Scholz meer bereiken als hij het publiek leert mee te nemen in zijn politieke beslissingen, zoals Merkel in haar laatste jaren deed. “Als het straks helemaal misgaat in Oekraïne, dan moet je als politicus je bevolking voorbereiden”, zegt hij. Scholz zal dan fundamentele standpunten van Duitsland, zoals het verbod op wapenleveranties aan crisisgebieden, kritisch onder de loep moeten nemen. “De rol van Duitsland zal enorm veranderen bij een invasie.”

