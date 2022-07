Onverwachte herkansing voor klimaatbeleid van Joe Biden: Manchin bindt in

Tot voor kort leek er van de klimaatplannen – en veel andere onderdelen van Bidens ambitieuze Build Back Better-plan – niets terecht te komen door het verzet van één Democratische senator, Joe Manchin uit West-Virginia. Daardoor kwamen de Democraten precies één stem tekort om hun plannen door te drukken in de Senaat, waar van de Republikeinen geen enkele steun te verwachten is.

Nu komt de wet er toch, dankzij geheime onderhandelingen tussen Manchin en de Democratische fractieleider Chuck Schumer. Dat was nieuws voor de meeste Democratische senatoren, en daardoor is het nog niet helemaal zeker dat ook iedereen vóór zal stemmen. Maar zijn aanvankelijke verzet leverde Joe Manchin, het conservatiefste lid van de Democratische fractie, veel kritiek op.

De wet heet de ‘Inflatie-reductiewet van 2022' en dat weerspiegelt de prioriteit van Manchin: voorkomen dat de grootste plannen van Biden de inflatie verder opdrijven. De wet bevat daarom ook allerlei wijzigingen in belastingregels en -tarieven die ervoor moeten zorgen dat de maatregelen geen extra geld in de economie pompen.

Nieuwe belastingregels

Grote internationale bedrijven kunnen niet langer met allerlei trucs onder het betalen van belasting uitkomen; het minimum wordt 15 procent. En de belastingdienst krijgt meer geld om de naleving van de belastingregels te controleren, een investering die naar verwachting in veelvoud zal worden terugverdiend. Bij elkaar zal er in tien jaar 300 miljard dollar meer binnenkomen dan het plan kost.

Naast het klimaat bevat de wet ook andere elementen van Build Back Better: een subsidie voor zorgverzekeringen wordt verlengd, zodat grote groepen kiezers niet later dit jaar – vlak voor de verkiezingen ook nog – tegen gigantische premieverhogingen aan zullen kijken. Er komt een bovengrens van 2000 dollar aan het bedrag dat ouderen uit eigen zak aan medicijnen moeten betalen. En voor het eerst zal het staatsziekenfonds Medicare met farmaceutische fabrikanten mogen onderhandelen over de prijzen van medicijnen, iets wat de overheid miljarden zal besparen.

Biden is tevreden

President Joe Biden toonde zich tevreden over het akkoord. “Dit pakt de problemen van vandaag aan – hoge kosten van de gezondheidszorg en inflatie in het algemeen – en investeert in onze energiezekerheid voor de toekomst”, liet hij weten.

Bidens oorspronkelijke plannen voor het klimaat hadden moeten leiden tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030, ten opzichte van de piek in 2000. De nieuwe wet schiet ten opzichte daarvan wel wat tekort: hij zou resulteren in een reductie van 40 procent.

De Republikeinen in de Senaat zullen naar verwachting massaal tegenstemmen. Hun fractieleider, Mitch McConnell, twitterde dat Amerikanen na al ‘verpletterd te zijn door historisch hoge inflatie, nu enorme belastingverhogingen over zich heen krijgen, die arbeiders zullen treffen en duizenden Amerikaanse banen zullen doen verdwijnen.’

Uit de hoge hoed

Maar als de Democraten eensgezind zijn, kan McConnell weinig tegen de wet doen. Dat was tot woensdag anders: hij had gezworen een belangrijke economische wet, die het maken van computerchips in eigen land moet bevorderen, te blokkeren als de Democraten een klimaatwet erdoor zouden proberen te drukken.

Misschien daarom zeiden Schumer en Manchin tot woensdag dat ze alleen nog over de gezondheidszorg-maatregelen aan het onderhandelen waren. Woensdag nam de Senaat met de stemmen van bijna alle Democraten en zeventien Republikeinen de ‘chipswet’ aan. Enkele uren later kwamen Schumer en Manchin met hun klimaatwet uit de hoge hoed.

