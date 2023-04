Onverschrokken en vastberaden politicus Vladimir Kara-Moerza verdwijnt voor 25 jaar achter de tralies

Spijt heeft hij niet. Sterker nog, Vladimir Kara-Moerza is trots op alles wat hij heeft gedaan. Of zoals de Russische oppositiepoliticus het vorige week maandag zelf verwoordde tijdens zijn slotverklaring in de rechtbank in Moskou: “Een crimineel hoort berouw hebben van zijn daden. Ik zit daarentegen in de cel vanwege mijn politieke opvattingen. Omdat ik me uitspreek tegen de oorlog in Oekraïne. Vanwege mijn jarenlange strijd tegen de dictatuur van Vladimir Poetin. Maar ik weet ook dat er een dag komt dat de duisternis in ons land zal verdwijnen.”

De onverschrokkenheid en vastberadenheid die schuilgaan achter de woorden van Kara-Moerza zijn typerend voor de 41-jarige Moskoviet. Tijdens zijn laatste zegje in een rechtbank in de Russische hoofdstad hield hij vast aan wat hij al jaren deed: onvervalste en bikkelharde kritiek uiten op het Kremlin en Poetin. En dat is ook precies de reden dat Kara-Moerza 25 jaar achter slot en grendel verdwijnt. Want, zo zei hij onlangs zelf: “Met deze brute oorlog in Oekraïne is Poetin nog een oorlog begonnen: de oorlog tegen de waarheid in ons eigen land.”

In april vorig jaar werd Kara-Moerza zelf een slachtoffer van die geruisloze haast onzichtbare oorlog toen de Russische autoriteiten hem arresteerden nadat hij vanuit het buitenland terugkeerde naar Rusland. In eerste instantie werd hij vastgezet vanwege ‘ongehoorzaamheid naar het gezag’. Kort daarna volgde een tenlastelegging wegens het ‘in diskrediet brengen van het leger’ en om de juridische klucht te vervolmaken kwam daar nog een aanklacht vanwege hoogverraad bovenop.

Meedogenloze rancune

Dat Kara-Moerza de risico’s kent die aan zijn activiteiten als dissident kleven, is nog eufemistisch uitgedrukt. De oppositiepoliticus kreeg meermaals te maken met de meedogenloze rancune van het poetinisme. De eerste keer was op 27 februari 2015 toen collega-oppositiepoliticus Boris Nemtsov op luttele meters van de Kremlinmuren in Moskou werd vermoord.

Kara-Moerza was jarenlang een protegé en goede vriend van de uitgesproken Poetincriticus en hij werkte van 2000 tot 2003 onder meer als diens adviseur toen Nemtsov in het Russische parlement zetelde als oppositieleider. Samen zette het tweetal zich in voor vrije verkiezingen, bescherming van de mensenrechten en vrijheid van onderdrukking.

Achteraf bleek die moord voor Kara-Moerza de eerste veldslag in de onzichtbare loopgraven aan het front tegen het Kremlin. Nog datzelfde jaar volgde de tweede confrontatie, met ditmaal Kara-Moerza zelf in de hoofdrol. In mei 2015 belandde de oppositiepoliticus in coma in een ziekenhuis in Moskou nadat hij tijdens een vergadering plotseling ernstig ziek werd. Artsen concludeerden dat zijn symptomen, waaronder acuut orgaan falen, vermoedelijk verband hielden met een vergiftiging.

Doodseskader

Kara-Moerza overleefde ternauwernood, maar twee jaar later was het weer raak. In februari 2017 belandde hij wederom in een coma en wederom concludeerden artsen dat er sprake was van ‘toxische invloed van een onbekende substantie’. Pas in 2021 bleek uit onderzoek van Bellingcat dat Kara-Moerza vlak vóór de beide vergiftigingen werd gevolgd door een doodseskader van de Russische veiligheidsdienst FSB.

Toch wilde Kara-Moerza van geen wijken weten. De in Cambridge opgeleide ex-journalist had zich inmiddels ontpopt tot een van de centrale krachten achter de invoering van zogeheten Magnitsky-wetgeving in onder meer de VS en de EU. Dankzij deze regelgeving is het voor westerse landen eenvoudiger om mensenrechtenschenders in Rusland aan te pakken en te sanctioneren.

Hoewel zijn terugkeer naar Rusland vorig jaar volgens de één dom en volgens de ander moedig was, sloot Kara-Moerza zelf een vrijwillige ballingschap altijd uit. “Ik ben een Russisch politicus, ik moet in Rusland zijn, dat is mijn thuisland”, vertelde hij in april vorig jaar nog tegen CNN. “Het grootste cadeau dat we het Kremlin kunnen geven, is opgeven en vluchten.”

Zo gezegd, zo gedaan. Kara-Moerza keerde terug naar Rusland en nu verdwijnt ook hij, net als al die andere dissidenten, als vrijheidsmartelaar voor jaren achter de tralies. Wachtend en hopend op de dag dat de duisternis verdwijnt.

