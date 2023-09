Ontsnapping terreurverdachte roept vragen op over vervallen Britse gevangenissen

De Britse regering heeft donderdag diepgaand onderzoek beloofd naar de geruchtmakende ontsnapping van een terreurverdachte een dag eerder uit een gevangenis in het zuidwesten van Londen. Donderdag aan het einde van de dag was de 21-jarige man, ondanks een landelijke klopjacht, nog altijd op vrije voeten.

De 21-jarige Daniel Abed K., oud-militair, werkte in de keuken van de Wandsworth-gevangenis. Hij snoerde zichzelf waarschijnlijk vast onder een bestelbus die voedsel bracht en ontsnapte zo rond 7.50 uur lokale tijd woensdagochtend.

De Britse justitieminister Alex Chalk sprak donderdag van een ‘ernstige schending van de beveiliging’. Hij verzekerde dat de politie alles op alles zet om de gevangene, die nog in voorarrest zat en in november voor de rechter zou komen, op te sporen. “Hij zal worden gevonden en hij zal voor het gerecht verschijnen.”

Nepbommen

K. werd begin dit jaar opgepakt nadat hij nepbommen zou hebben geplaatst op een legerkazerne ten noorden van de stad Birmingham. Justitie verdenkt hem er daarnaast van dat hij vertrouwelijke informatie probeerde door te spelen aan Iran. Na zijn arrestatie werd K. ontslagen uit het leger.

De Britse politie zocht donderdag met man en macht naar K. Zo vlogen er politieheli’s boven de Londense wijk Kingston, waar K. familiebanden zou hebben. Rechercheurs deden ook her en der navraag, en op havens en vliegvelden in het hele Verenigd Koninkrijk werd extra gecontroleerd. Op sommige luchthavens ontstonden hierdoor extra lange rijen, en ook bij de veerboothaven van Dover, de belangrijkste verbinding met het Europese vasteland, groeiden extra files.

Volgens de Londense politie droeg K. op het moment van zijn ontsnapping een keukenuniform, bestaand uit een wit T-shirt, een rood-wit geblokte broek en bruine werkschoenen met versterkte neuzen. Commandant Dominic Murphy van de anti-terrorisme-eenheid riep burgers op om uit te kijken naar de man, maar hem niet zelf te benaderen, ook al zijn er volgens hem geen aanwijzingen zijn dat K. een gevaar is voor ‘het bredere publiek’.

Bezuinigingen gevangenisstelsel

Oppositiepartij Labour greep de ontsnapping aan voor harde kritiek op de Conservatieve regering. Volgens Labour hebben bezuinigingen en personeelstekorten het penitentiaire stelsel ernstig ondermijnd. “Het heeft ook zeker niet geholpen dat we de afgelopen tien jaar tien justitieministers hebben gehad”, hoonde Labour-leider Keir Starmer. Volgens hem heeft voortdurend ‘hakken en veranderen’ geleid tot ‘instabiliteit en inconsistentie’.

Ter verdediging stelde de regering dat het aantal ontsnappingen de afgelopen dertien onder de Conservatieven juist substantieel is gedaald. Volgens justitieminister Chalk komt het nog maar zelden voor dat een gedetineerde vlucht. Tegelijk beloofde de bewindsman diepgravend onderzoek naar de toedracht van de ontsnapping en naar de vraag waarom de terreurverdachte niet in een strenger beveiligde gevangenis zat. “Er mag geen steen onberoerd worden gelaten om tot de bodem te komen van wat er is gebeurd.”

Veel penitentiaire inrichtingen in Groot-Brittannië zijn oud en in beroerde staat. Wandsworth, waaruit K. wist te ontkomen, stamt uit 1851. Volgens het laatste inspectierapport, waaruit dagblad The Times donderdag citeerde, is het een ‘verkruimelende en overbevolkte gevangenis vol ongedierte’.

‘Het moreel is verschrikkelijk’

Ian Acheson, een voormalige gevangenisdirecteur die in het verleden in Wandsworth werkte, vertelde aan de BBC dat de instelling al jaren ‘in vrije val’ is. “Het moreel is er verschrikkelijk. Als je er in een plek als Wandsworth niet eens in slaagt de vuilnisbakken te legen, wat gaat er dan nog meer mis?”

De oud-gevangenisdirecteur zei zich er ook over te verbazen dat een terreurverdachte als K. in Wandsworth zat. “En hoe kan het dat hij in de keuken was, wat meteen veiligheidsrisico’s oplevert, omdat je daar met messen omgaat? Hebben ze wel een effectieve risicobeoordeling uitgevoerd?”

