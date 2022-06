Ontslag biddende coach was onterecht, zo oordeelt Amerikaans Hooggerechtshof

Het arrest baarde opzien, omdat bidden letterlijk het schoolvoorbeeld is van de rigoureuze manier waarop in de VS de scheiding van kerk en staat tot nu toe was vormgeven. In 1962 besliste datzelfde hof dat openbare scholen geen ochtendgebed meer mogen organiseren. Maar in dit geval mocht het gebed wel, zeiden zes van de negen rechters, dezelfde conservatieve meerderheid die vorige week het algemene recht op abortus afschafte.

De coach, Joseph (Joe) Kennedy, was in 2008 komen werken bij de openbare middelbare school in het plaatsje Bremerton in de staat Washington. Voor hem was die baan zoiets als het aankomen in veilige haven na een storm. Hij was een onhandelbaar kind, schreef hij in een opiniestuk in de Wall Street Journal, dat op het rechte pad kwam tijdens zijn diensttijd bij de mariniers, en dankzij zijn vrouw godsdienstig werd. “Ik besloot voetbalcoach te worden, en beloofde God dat ik zou knielen op de 50-yard lijn na elke wedstrijd, of ik nu gewonnen of verloren had.”

Bezwaren

Dat ging jarenlang goed, maar uiteindelijk rezen er bij het schoolbestuur bezwaren, omdat er ook voetballers mee waren gaan bidden, zowel van de eigen school als het bezoekende team. Ouders zouden een proces kunnen aanspannen omdat hun kinderen zich gedwongen zouden voelen eraan mee te doen, bijvoorbeeld uit angst anders op de reservebank te belanden. Kennedy accepteerde in eerste instantie een verzoek zijn gebed uit het zicht uit te spreken, maar bedacht zich en zocht de publiciteit, waarna het nog veel drukker werd daar midden op het veld.

Voor voorstanders van de scheiding tussen kerk en staat leek de zaak duidelijk, maar het Hooggerechtshof zag dat anders. Volgens de rechter die het arrest namens de meerderheid schreef, de in 2017 door Donald Trump benoemde Neil Gorsuch, bevond de coach daar op het sportveld zich net aan de goede scheidslijn van ambtenaar en privépersoon. De wedstrijd was immers afgelopen, vond hij. “Kennedy bad op een moment dat werknemers van de school de gelegenheid hadden met een vriend te spreken, een tafeltje in een restaurant te reserveren, hun email te lezen of andere persoonlijke zaken te regelen. Hij bad stilletjes, terwijl zijn leerlingen met andere dingen bezig waren.”

Daarmee stelt het Hooggerechtshof de feiten wel erg onschuldig voor, zeggen de drie progressieve rechters, die tegenstemden. “Voor zover het Hof appellant Joseph Kennedy’s bidden beschrijft als privé en stil, geeft het de feiten niet goed weer”, schreef rechter Sonia Sotomayor. Harder gezegd geeft het Hof ‘religieus rechts een grote overwinning door te liegen over de onderliggende feiten’, oordeelt analist Ian Milhiser van nieuwssite Vox zelfs. En dat betekent dat de scheiding tussen kerk en staat nu in troebel water verkeert, vindt hij: “Het arrest zal ongetwijfeld andere docenten en coaches inspireren om zich net zo te gedragen. Maar daarbij lopen ze een groot risico. Want het arrest dat Gorsuch schreef, zegt niet of een coach mag doen wat Kennedy werkelijk deed. Die vraag blijft open, omdat het hof over die kwestie niet echt geoordeeld heeft.”

‘Ik dank God’

Maar voor Kennedy is het goed afgelopen, de school zal hem weer moeten aannemen. “Alles wat ik wilde was weer terug op het veld te zijn met mijn jongens”, liet hij weten. “Ik dank God voor het verhoren van onze gebeden en het steunen van mijn gezin tijdens deze lange strijd”..