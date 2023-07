Ontmoeting tussen Poetin en Prigozjin roept vragen op

De ontmoeting tussen beide leiders roept veel vragen op. Na de muiterij op 24 juni spraken Poetin en Wagner af dat Prigozjin naar Belarus zou vertrekken en deed Poetin er alles aan om de huurlingenbaas af te schilderen als een verrader van het moederland en een pion van het Westen.

Prigozjin werd sindsdien niet meer in het openbaar gezien. De speculaties over zijn verblijfplaats namen toe toen de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko vorige week berichtte dat Prigozjin naar Sint-Petersburg of naar Moskou was gevlogen, maar dat hij in ieder geval niet meer op Belarussisch grondgebied was.

De Franse krant Liberation berichtte eerder al over een bijeenkomst tussen Poetin en Prigozjin, maar stelde de datum ervan vast op 1 juli. Kennelijk voelde het Kremlin zich genoodzaakt om naar de buitenwereld toch informatie te verstrekken over de ontmoeting. “Zeker, de president had zo’n vergadering”, erkende Peskov maandag tegenover Russische journalisten. “Hij nodigde 35 mensen uit – alle commandanten van de detachementen en de leiding [van Wagner], inclusief Prigozjin zelf. Deze vergadering vond plaats in het Kremlin op 29 juni en duurde bijna drie uur”, aldus Peskov.

Fervente aanhangers en soldaten van Poetin

In de vergadering zou de muiterij uitvoerig besproken zijn. “Poetin luisterde naar de verklaringen van de [muitende] commandanten en legde hen verdere opties voor wat betreft opname [in het leger] en eventuele krijgstaken”, zei Peskov. Ook zouden de muiters zich hebben verantwoord voor hun acties tegenover Poetin en zijn gezag hebben erkend. Daarbij zouden zij volgens hem hebben benadrukt dat ze ‘fervente aanhangers en soldaten’ waren van Poetin en dat ze bereid waren om door te blijven vechten voor ‘het moederland’. “Dat is alles wat we kunnen zeggen over deze bijeenkomst”, aldus Peskov.

Prigozjin heeft altijd ontkend dat hij Poetin omver heeft willen werpen door te muiten, maar dat de opstand gericht was tegen de militaire leiding. Die zou de invasie van Oekraïne verkeerd aanpakken en daarom moest de top van het leger opstappen en in het bijzonder de minister van defensie Sergej Sjojgoe en stafchef Valeri Gerasimov. Die laatste is ook al weken niet meer in het openbaar gezien, maar de regering publiceerde maandag beelden van Gerasimov die aan het werk was. Daarmee gaf Poetin een duidelijk signaal af naar Prigozjin: over benoemingen gaat alleen Poetin zelf en niemand anders. Ook Sjojgoe is weer aan het werk, alsof er niets gebeurd is.

De vraag is nu wat er met Wagner gaat gebeuren. De huurlingen die trouw zijn gebleven aan Prigozjin verblijven naar verluidt in Belarus, waar zij een groot kamp aan het opbouwen zijn nabij de Oekraïense grens. Zij zouden mogelijk een nieuw front kunnen openen in Noord-Oekraïne. De aanwezigheid van de Wagner-huurlingen baart ook Polen, dat eveneens grenst aan Belarus, zorgen. Volgens Warschau zouden de huurlingen kunnen zorgen voor meer instabiliteit in de regio. De regering stuurde daarom zaterdag duizend militairen naar de grens met Belarus.

Lees ook:

Pruiken, wapens, valse paspoorten en heel veel cash: huiszoeking brengt Prigozjin verder in diskrediet

De gevallen Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is al bijna twee weken niet meer in het openbaar gezien. Ondertussen lijken de Russische autoriteiten er alles aan te doen om de oligarch te beschimpen.

Mogelijke arrestatie Russische generaal kan deel zijn van zuivering legertop

De Russische generaal Sergej Soerovikin zou zijn gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de Wagner-opstand. Hoewel het Kremlin vooralsnog zwijgt, kan dit het begin zijn van een zuivering van de legertop.