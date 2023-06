Onthullingen over sabotage Nord Stream komen niemand goed uit

De regeringen die Oekraïne steunen wisten het al een jaar, via hun veiligheidsdiensten. Maar nieuwsconsumenten van Amerikaanse en Duitse kranten en de NOS weten het nu ook. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft maanden voor de aanslag de Oekraïense regering gewaarschuwd af te zien van plannen om de gaspijpleidingen van Nord Stream I en II op te blazen.

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD kreeg er in juni lucht van, stelde de CIA op de hoogte, die de informatie doorspeelde aan andere bondgenoten. Volgens de berichten was het oorspronkelijke plan dat Oekraïense commando's, onder bevel van de Oekraïense opperbevelhebber Valeri Zaloezjnjy de aanslag in juni zouden uitvoeren. De sabotage-actie die uiteindelijk in september plaatsvond, verschilde slechts op onderdelen van wat de MIVD doorbriefde.

Vraag is op welk niveau de sabotage is gepland en geleid. Volgens de Wall Street Journal denken onderzoekers in twee Europese landen dat de commando's niet werden aangestuurd door de hoogste legerchef van Oekraïne, maar door een andere, niet bij name genoemde officier. De Oekraïense president Zelensky ontkent dat zijn land betrokken is. “Ik wist hier niks van, 100 procent", zegt hij tegenover nieuwssite Politico. “Als ons leger dit zou hebben gedaan, toon ons het bewijs.”

Jokkebrokken

Dat kan nog even op zich laten wachten. De Zweedse openbaar aanklager Mats Ljungqvist, belast met strafrechtelijk onderzoek, zei woensdag dat hij en zijn Duitse collega pas dit najaar klaar zijn. Als Oekraïense commando's de leidingen opbliezen, is het denkbaar dat Zelensky niet op de hoogte gebracht is – bij voorbeeld omdat hij dat zelf heeft verordonneerd, om niet te hoeven liegen.

De verdenking van jokkebrokken heeft Oekraïne wel al eerder op zich geladen, tot misnoegen van de bondgenoten. Zo zou Kiev betrokken zijn bij aanslagen in Rusland op Russische extremisten. En ondanks plechtige beloften dat westerse wapens alleen in Oekraïne gebruikt worden, zou Oekraïne westers materieel hebben doorgeleverd aan anti-Poetingezinde Russen toen die vorige maand grensprovincie Belgorod binnenvielen.

Eventuele Oekraïense verantwoordelijken riskeren niet alleen strafrechtelijke vervolging en honderden miljoenen aan schadeclaims. Een aanslag op Nord Stream, voor 51 procent in handen van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, maar deels ook van Nederlandse, Duitse en Franse bedrijven, zou ook een aanslag zijn op internationale rechtsnormen – normen die volgens Oekraïne en de westerse landen juist op het spel staan in de oorlog die Rusland voert. Maar als Oekraïne achter de aanslagen blijkt te zitten, kunnen de bondgenoten moeilijk hun steun stopzetten en het land overleveren aan de Russische agressie.

Beeld Bart Friso

‘Nu mag Rusland ook kabels doorsnijden’

Volgens de Russische oud-president Dmitri Medvedev staat het Rusland nu ook vrij om westerse kabelnetwerken te saboteren, als de berichten kloppen. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei te vermoeden dat de onthullingen bedoeld zijn om de aandacht af te leiden van de werkelijke schuldigen. Een staat, of een groep van staten moet erachter zitten, denkt hij.

Die reactie is opmerkelijk, omdat de verdenkingen tegen Oekraïne Rusland vrijpleiten, terwijl meeste beschuldigende vingers naar Moskou wezen. Dat zou met het opblazen van de pijplijn de gasmarkt verder willen destabiliseren, om te kunnen profiteren van nog hogere gasprijzen. Of, zo luidde een overweging, Rusland wilde laten zien: wij zijn tot alles in staat.

Maar Moskou wees destijds meteen naar de VS. De presidenten Trump en Biden waren critici van de leidingen, Waarmee Rusland Oekraïne als doorvoerland buitenspel zette, en Europa nog verslaafder maakte zijn gas. President Biden had in 2021 over Nord Stream II gezegd: “We zullen dat beëindigen”. En, gevraagd hoe dan: “Ik beloof u dat we daartoe in staat zijn”.

Kennelijk wil Moskou graag vasthouden aan die lezing: Amerika zat erachter, hetzij direct, hetzij via het Amerikaanse ‘marionettenbewind’ in Kiev.

Lees ook:

JEF wil kabels en pijpleidingen in en op zee beter beschermen

De defensieministers van de Joint Expeditionary Force (JEF) voeren de samenwerking tussen de tien Noord-Europese landen op. Politici uit onder meer Zweden, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk hebben dinsdag in Amsterdam besloten om inlichtingen over maritieme dreigingen vaker met elkaar te delen. Ook zijn ze van plan elkaar meer te vertellen over de eigen (geheime) operaties op zee en gaan ze extra investeren in tastbare apparatuur als militaire schepen.