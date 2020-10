Onthoofding Franse leraar is ‘duidelijk islamistische aanslag’

De leraar, Samuel Paty, werd vrijdag aan het eind van de middag na het uitgaan van zijn school in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine aangevallen door een 18-jarige jongen van Tsjetsjeense komaf. Even later plaatste deze op het Twitteraccount @Tchetchene_270 een foto van een afgehakt hoofd met de tekst ‘Dit is meneer P.’

De dader, die is doodgeschoten door de politie, richtte zich in zijn boodschap tot president Emmanuel Macron, de ‘leider van de ongelovigen’: ‘Ik heb een van je honden (…) geëxecuteerd die Mohammed naar beneden durfde te halen.’

Paty, die maatschappijleer en geschiedenis gaf in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, had de aandacht getrokken met een les over de vrijheid van meningsuiting. Hij wilde het onderwerp - dat op het lesprogramma staat - bespreken aan de hand van een karikatuur van Mohammed. De les leidde tot boze reacties bij een aantal ouders. Een van hen uitte zijn woede in een video, die onder andere door een moskee in Parijs werd gedeeld en vele duizenden keren is bekeken.

‘Het obscurantisme zal niet winnen’

Macron legde vrijdagavond een verklaring af voor de entree van de school van Paty, het Collège du Bois d’Aulne, die in een doorsnee woonwijk staat. ’Dit is een duidelijk islamistische aanslag’, benadrukte hij. ‘Een aanval op de waarden van de Franse Republiek, op de waarden van de Verlichting en de mogelijkheid om van onze kinderen, waar zij ook vandaan komen, vrije burgers te maken.’ Hij zegde alle leraren de steun toe die nodig is om hun vak uit te oefenen. ‘Het obscurantisme zal niet winnen.’

Volwassenen en kinderen leggen bloemen voor de ingang van een school in Conflans-Sainte-Honorine. Beeld AFP

Op dit moment worden in verband met de aanslag negen personen vastgehouden door de politie. Onder hen bevindt zich ook de boze vader die de video maakte en die heeft opgeroepen om actie te ondernemen tegen Paty. Hiertoe vermelde hij op Facebook de naam van het slachtoffer en die van de school. Het onderzoek richt zich ook op de familie van de dader, die niet bekend was als moslimradicaal.

De aanslag in Conflans-Sainte-Honorine, dat op 35 kilometer ten westen van Parijs ligt, volgt op een aanval met een slagersbijl drie weken geleden op de stoep van het oude adres van het satirische blad Charlie Hebdo. Bij deze aanslag van een Pakistaanse jihadist raakten twee personen ernstig gewond.

Lees ook:

Vijf jaar na de aanslag op Charlie Hebdo begint het proces

In Parijs opende het proces over de islamistische aanslagen van januari 2015. Voor Charlie Hebdo reden om de cartoons die het blad tot doelwit maakten weer te publiceren.