Onrustig Israël zet zich schrap: morgen wordt een spannende dag

Inwoners van Jeruzalem zetten zich schrap voor maandag, wat een spannende dag kan worden. Rond het middaguur buigt het Israëlische hooggerechtshof zich over de vraag of vier Palestijnse families in beroep mogen tegen hun geplande huisuitzetting. De kwestie over hun woningen in bezet Oost-Jeruzalem is de directe aanleiding voor de escalatie van het geweld.

De gemoederen lopen mogelijk verder op, omdat maandag ook Jeruzalemdag is, de dag waarop Israël herdenkt dat het in 1967 Oost-Jeruzalem veroverde. In dat deel van de stad ligt onder meer de Tempelberg met de Klaagmuur. Ieder jaar marcheren rechtse en religieuze Israëliërs richting dit heiligdom, waarbij het vaak komt tot gewelddadige botsingen met Palestijnse bewoners van de oude stad. Gezien de gespannen situatie ligt escalatie op de loer.