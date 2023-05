Onrust in Senegal: oppositieleider Sonko weigert voor te komen in verkrachtingsproces

In een gespannen Senegal is dinsdag het proces tegen Ousmane Sonko wegens verkrachting begonnen. Sonko, de charismatische voorman van Pastef les patriotes, hoopt bij de verkiezingen volgend jaar president van het land te worden. Twee rechtszaken dreigen hem dat echter onmogelijk te maken.

In de eerste, een smaadzaak aangespannen door minister van toerisme Mame Mbaye Niang, werd Sonko vorige maand tot twee maanden voorwaardelijke celstraf en een boete veroordeeld. Die straf zou hem net niet uitsluiten van de presidentsverkiezingen; vandaar dat de staat in beroep ging. Sonko werd vervolgens tot zes maanden voorwaardelijk veroordeeld – een straf die hem wél onverkiesbaar zou maken.

Regering is bang voor Sonko

Het kamp-Sonko heeft aangekondigd daarom nog naar het hof van cassatie te zullen stappen, maar, zoals een van zijn advocaten eerder zei: voor de vorm. Veel fiducie hebben ze er niet in. Voor de oppositie is het zonneklaar dat de regering, onder leiding van president Macky Sall, bang is voor de kansrijke ambities van Sonko en hem via deze weg politiek buitenspel wil zetten. De tweede zaak, waarin de 48-jarige Sonko ervan wordt beschuldigd zich te hebben vergrepen aan een masseuse, is volgens de oppositie puur politiek. Sonko, die ontkent, zou veroordeeld kunnen worden tot tien jaar cel.

De zaken zorgen al maanden voor een gespannen sfeer in Senegal, een land dat niet echt een geschiedenis heeft van politieke onrust. Dat begint te veranderen nu Macky Sall zinspeelt op een derde termijn als president, iets wat volgens critici grondwettelijk helemaal niet kan.

Bij eerdere procesdagen kwam het tot ongeregeldheden tussen de aanhangers van Sonko en de politie. Ook maandag kwam het in het stadje Ziguinchor in het zuiden van Senegal, waarvan Sonko burgemeester is, tot botsingen tussen zijn aanhangers en de agenten.

‘Vergiftigd tijdens de rechtszitting’

Sonko’s medestanders hadden zich zondagavond verzameld rond zijn woning in Ziguinchor om te voorkomen dat hun held zou worden meegenomen. Bij de clash kwam één politieagent om het leven toen hij ongelukkigerwijs werd aangereden door een pantservoertuig van de politie zelf.

Sonko weigerde zichzelf aan de rechtbank uit te leveren: hij claimt dat hij bij een rechtszitting in maart vergiftigd zou zijn. Het verkrachtingsproces werd dinsdag vanwege zijn afwezigheid niet lang na aanvang uitgesteld tot 23 mei.

Ondertussen is het niet alleen Sonko die zich zorgen maakt over de staat van zijn land. Amnesty International luidde in maart de noodklok over Senegal. In een persbericht uitte de mensenrechtenorganisatie zorgen over het inperken van burgerlijke vrijheden in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar en het verbieden van demonstraties. Ook worden journalisten tegengewerkt of opgepakt. “Deze trend van repressie moet nu stoppen om de spanningen te de-escaleren”, aldus Amnesty.

Lees ook:

Er broeit iets in het altijd zo stabiele Senegal

Ondanks een demonstratieverbod dreigen de aanhangers van Ousmane Sonko de straat op te gaan: de rechtszaak is een politiek complot om hun held kapot te maken, klinkt het.