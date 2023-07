Onrust in de Russische legertop. ‘De hoogste bevelhebber heeft ons in de rug aangevallen’

Generaal-majoor Ivan Popov, bevelhebber van de Russische troepen in Zuid-Oekraïne, heeft van zijn hart nooit een moordkuil gemaakt, zegt hij zelf. En dat heeft hem nu de kop gekost, betoogt hij in een geluidsopname.

Volgens hem krijgt de Russische legerleiding voor elkaar wat het Oekraïense leger tot nu toe niet lukte. “De soldaten van de Oekraïense krijgsmacht zijn er niet in geslaagd ons front te doorbreken” zegt hij. Om te vervolgen met een verwijzing naar opperbevelhebber Valeri Gerasimov: “Maar de hoogste bevelhebber heeft ons in de rug aangevallen, door op een verraderlijke en laffe manier het leger te onthoofden.”

Popov zegt te hebben geklaagd over een tekort aan systemen om de Oekraïense artillerie te lokaliseren, met ‘massale doden en gewonden’ tot gevolg. Die onmin leeft breed onder commandanten, maar ‘de topofficieren zagen me als een bedreiging en hebben een ontslagbevel uitgevaardigd, binnen slechts één dag ondertekend door de minister van defensie’.

Havik verspreidt de boodschap

De opname is verspreid door de zeer bekende Russische parlementariër Andrej Goeroeljov. Deze havik pleit in tv-praatshows regelmatig voor harder optreden, inclusief het bombarderen van westerse steden. Ooit was Goeroeljov zelf commandant van het 58ste Gecombineerde Leger, dat Popov leidde tot zijn ontslag.

Popov krijgt veel bijval. Andrei Toertsjak, vice-voorzitter van de Senaat en leider van de pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland, vindt ‘dat het moederland trots kan zijn op zulke commandanten’. Dat vindt ook de voorzitter van de defensiecommissie van het Russische parlement, oud-generaal Andrei Kartapalov. Hij noemt Popov ‘een prominente generaal’.

Aanval op het moreel

Volgens Russische bloggers heeft Popov bij Gerasimov aangedrongen op roulatie van zijn manschappen, die lang hebben gevochten en zware verliezen hebben geleden. Zo noemt Vladislav Sjoerigin Popovs ontslag een ‘verschrikkelijke klap voor het hele leger’. Een ander, Roman Saponkov, spreekt van een ‘monsterlijke aanval op het moreel’.

De motivatie van Popovs mannen heeft ook te lijden onder het Oekraïense offensief. Bij de plaats Orichiv vallen volgens Oekraïne dagelijks honderden Russische slachtoffers. Een doorbraak blijft uit, maar Popovs ontslag is wel een opsteker voor Oekraïne.

Dat is al de tweede deze week. Maandag kwam de Russische luitenant-generaal Oleg Tsokov om, toen zijn basis in de Zuid-Oekraïense kustplaats Berdjansk werd getroffen, vermoedelijk door een Storm Shadow-raket.

Prigozjin

Popovs kritiek op opperbevelhebber Gerasimov en minister van defensie Sjojgoe is bepaald niet uniek. Wat hij in zijn boodschap verwoordt is een beschaafdere variant op de talrijke scheldkanonnades van Jevgeni Prigozjin. De huurlingenbaas leidde drie weken geleden met zijn Wagner-leger een mars op Moskou, vooral gericht tegen het duo Gerasimov-Sjojgoe.

Prigozjin vond ook medestanders in het reguliere Russische leger. De bekendste onder hen is generaal Sergej Soerovikin, die in oktober 2022 werd benoemd tot de hoogste bevelhebber van de troepen in Oekraïne. Maar in januari werd hij opzijgeschoven, en nam opperbevelhebber Gerasimov het roer zelf over.

Soerovikin is sinds de mars op Moskou niet meer gesignaleerd. Volgens berichten in Amerikaanse en Russische media is hij op bevel van de geheime dienst FSB vastgezet voor ondervraging, omdat hij van tevoren zou hebben geweten van Prigozjins plannen. Maar volgens defensiecommissie-voorzitter Kartapalov is Soerovikin aan het ‘uitrusten’ en ‘niet beschikbaar’.

Ook Prigozjin is uit het zicht verdwenen. Wel werd deze week duidelijk dat hij in het Kremlin te gast is geweest bij Poetin, amper een week nadat de president hem op tv een ‘verrader’ had genoemd wegens zijn muiterij. Poetin lijkt Prigozjin te willen sparen om de hardliners aan boord te houden. Maar de behandeling van Soerovikin en Popov valt bij hen slecht. Vraag is of Poetin zijn minister van defensie Sjojgoe en zijn opperbevelhebber Gerasimov uit de wind zal blijven houden.

Lees ook:

Ontmoeting tussen Poetin en Prigozjin roept vragen op

De Russische president Vladimir Poetin heeft na de muiterij van huurlingen in juni overleg gevoerd met Wagner-leider Jevgeni Prigozjin. Poetin en Prigozjin spraken elkaar op 29 juni, enkele dagen na de muiterij.

Mogelijke arrestatie Russische generaal kan deel zijn van zuivering legertop

De Russische generaal Sergej Soerovikin zou zijn gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de Wagner-opstand. Hoewel het Kremlin vooralsnog zwijgt, kan dit het begin zijn van een zuivering van de legertop.