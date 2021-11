Ongevaccineerde draait in Singapore voortaan deels zelf op voor coronabehandeling

Singapore gaat niet langer de ziekenhuisrekening vergoeden van ongevaccineerde coronapatiënten. De regering van het Aziatische land wil niet langer dat de samenleving financieel opdraait voor de behandeling van deze groep, en stopt daarom met hun coronakostenvergoeding.

Singapore heeft sinds het begin van de covidcrisis een effectief coronabestrijdingsbeleid gevoerd en relatief weinig doden gehad. Ook heeft het land een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld: ongeveer 86 procent is volledig gevaccineerd. Maar vorige maand namen de besmettingen snel toe, evenals de bezetting in de ziekenhuizen en op de ic.

Singapore heeft in totaal ongeveer 280 ic-bedden beschikbaar voor coronapatiënten, waarvan nu bijna de helft bezet is. “We moeten blijven proberen om het aantal (besmettingen, red.) zo laag mogelijk te houden”, aldus communicatieminister Janil Puthucheary tijdens een persconferentie maandag.

Te veel ziekenhuisbedden bezet door niet-gevaccineerden

Ondanks dat de besmettingsgolf gestabiliseerd is, wil de overheid nu snel opschalen en binnen een maand het aantal ziekenhuisbedden uitbreiden van 2500 naar 4000. Een andere maatregel om de druk op de zorg te verlichten is gericht tegen ongevaccineerden. Een ‘onevenredig groot’ deel van de ziekenhuisbedden wordt bezet door mensen die ervoor kozen zich niet te vaccineren, stelt de regering. Voor haar is de maat vol.

‘Vandaar dat we, vanaf 8 december, beginnen met het in rekening brengen (van de medische kosten, red.) voor coronapatiënten die uit vrije wil ongevaccineerd zijn’, zo luidt de stevige boodschap op een overheidswebsite. Er worden wel twee uitzonderingen gemaakt: kinderen onder de twaalf jaar en coronapatiënten die om medische redenen geen vaccin konden nemen. Singaporezen die tot nog toe één prik hebben gehad, krijgen nog tot 31 december de tijd om hun tweede vaccin te halen.

De maatregelen tegen ongevaccineerden betekent niet dat ze torenhoge rekeningen kunnen verwachten als ze opgenomen worden. De regering laat weten dat ze nog altijd in aanmerking komen voor andere geldpotjes en vergoedingen, die door de regering worden gesubsidieerd. Ook worden hun kosten voor een deel gedekt door hun private verzekering.

Besluit over het vaccineren van kinderen tussen vijf en elf jaar

Om meer burgers over te halen een prik te halen, wil Singapore tegelijkertijd de maatregelen versoepelen voor de gevaccineerde bevolking. Vanaf woensdag mogen maximaal vijf gevaccineerden behorende tot hetzelfde huishouden bijeenkomen in eet- en drinkgelegenheden. Voor wie niet tot hetzelfde huishouden behoort, is de groepsgrootte beperkt tot twee.

Binnenkort besluit Singapore of kinderen tussen de vijf en elf jaar ook gevaccineerd moeten worden met Pfizer. De regering wil zo snel mogelijk beginnen, maar wacht nog op het advies van de Singaporese Gezondheidsraad.

