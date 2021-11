Ongevaccineerd in Saksen? Dan mag je niet meer naar de kapper

In navolging van Oostenrijk debatteert ook de Duitse politiek over een ‘lockdown-light’ voor ongevaccineerden. Alleen gevaccineerden en van een besmetting herstelde mensen zouden in dat geval toegang krijgen tot openbare binnenruimtes, zoals restaurants, musea en ook voetbalwedstrijden. Vooralsnog is de federale regering terughoudend, terwijl enkele deelstaten deze stap al wel nemen.

Aanleiding voor de discussie zijn de snel stijgende besmettingen in het land. Het Robert Koch-Instituut (het Duitse RIVM) meldde vrijdag het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds het begin van de pandemie: 37.120. Op de intensive care liggen momenteel 2500 patiënten, net zoveel als een jaar eerder tijdens de tweede besmettingsgolf. Als Duitsland nu niet ingrijpt, waarschuwen Duitse ic-artsen, verdubbelt het aantal patiënten in de komende weken. Volgens de artsenvereniging zou een 2G-toegangsmodel (genezen of gevaccineerd) voor openbare binnenruimtes helpen.

Enkele Duitse deelstaten geven nu gehoor aan die oproep. Saksen, dat een lage vaccinatiegraad heeft en structureel de hoogste besmettingsaantallen in het land, volgde Oostenrijk maandag in het toepassen van de 2G-toegangsmaatregel. Ongevaccineerden kunnen daardoor alleen naar winkels die in de basisbehoeften voorzien, zoals de supermarkt en de apotheek, maar mogen niet naar gelegenheden als de kapper of een restaurant. Ook in de deelstaat Beieren geldt de regel op plekken waar het virus snel om zich heen grijpt. De federale regering moet volgens de Beierse minister-president Markus Söder nu in actie komen: “We moeten meer doen dan een beetje verplicht testen in bejaardentehuizen”.

Verantwoordelijkheid doorschuiven

Toch ziet de federale politiek het landelijk toepassen van de 2G-toegangsregel niet zitten. Volgens de Groenen-politica Katrin Göring-Eckardt valt het wettelijk niet binnen de mogelijkheden van de federale overheid om alleen ongevaccineerden een lockdown op te leggen. De SPD, Groenen en FDP, de partijen die coalitieonderhandelingen voeren, lieten maandag weten niet dezelfde stappen te willen nemen als Oostenrijk. De beslissing over de 2G-toegangsmaatregel blijft daardoor in de handen van de deelstaten. Veel deelstaten schuiven de verantwoordelijkheid weer door naar de gelegenheden zelf, die de vrijheid hebben te beslissen of zij alleen gevaccineerden en herstelde mensen willen toelaten.

Om toch in actie te komen tegen de oplopende besmettingen grijpt de federale regering weer terug op het testbeleid. Tot het eind van de zomer zette het land daar groots op in en kon iedere Duitser makkelijk op de hoek een gratis test doen. Om de stagnerende vaccinatiecampagne een duw in de rug te geven kwam in oktober een eind aan het gratis testen. Maar dat blijkt nu een fout te zijn geweest. De maatregel stimuleerde het vaccineren nauwelijks. De federale politiek wil nu niet alleen coronatests weer gratis maken, maar ook antistoffentests, zodat Duitsers kunnen zien of zij al een boosterprik nodig hebben.

Enkele deelstaten leggen verder bedrijven een 3G-toegangsmaatregel op. Ongevaccineerde werknemers moeten zich daardoor dagelijks laten testen. Ook de Duitse lerarenvereniging is een voorstander van zo’n maatregel voor leraren op scholen. “Het gevaar is groot dat we de controle op de pandemie in de scholen verliezen”, zei voorzitter Heinz-Peter Meidinger tegen het mediabedrijf RND.

