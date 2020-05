Ongeduld van Trump maakt corona-aanpak in VS erg moeilijk

Een stroom berichten vol ongeduld kwam de afgelopen dagen uit het Witte Huis. Terwijl de Amerikaanse media zich fixeerden op de tragische mijlpaal van 100.000 doden, die woensdag werd gepasseerd, vestigde Donald Trump liever de aandacht op de hindernissen die het gewone leven nog ondervindt.

Zo moeten de vijftig Amerikaanse staten van hem onmiddellijk alle kerkdiensten weer toestaan; vrijheid van godsdienst gaat boven alles, verordonneerde de president.

En één staat moet een heel specifieke eredienst toelaten: de Republikeinse conventie, in de week van 24 augustus, die Trump voor de tweede keer zal uitroepen tot de ­Republikeinse presidentskandidaat. Hij wil komende week van North ­Carolina de garantie dat de geboekte sporthal in Charlotte voor dat spektakel volledig gevuld mag worden, of hij zoekt andere locatie.

Gouverneur kaatst de bal terug

Maar de president kan zoveel willen. Over anti-virusmaatregelen gaan de gouverneurs van de staten, en die zijn nog lang niet allemaal toe aan het goedkeuren van bijeenkomsten van meer dan honderd mensen. In Californië kunnen de kerken in het pinksterweekeinde bijvoorbeeld wel open, maar de banken mogen maar voor een kwart bezet zijn, en zingen wordt ernstig ontraden.

En Trump laten toejuichen door 50.000 dolenthousiaste Republikeinen? De Democratische gouverneur van North Carolina, Roy Cooper, kaatste de bal terug en vroeg het Republikeinse partijbestuur om gedetailleerde plannen voor de gang van zaken tijdens de conventie, afhankelijk van hoe het er tegen die tijd voor staat met de pandemie.

Want die mag dan over heel de VS gerekend onder controle lijken – het aantal doden per dag ligt rond de 1000, tegen 2000 op het hoogtepunt half april – van de vijftig staten waren er vrijdag 22 waar het aantal besmettingen stijgend is.

Gebied rond New York City lijkt onder controle

De landelijke teruggang in de cijfers is vooral te danken aan het feit dat in het gebied rond New York City de uitbraak onder controle is gebracht. In de stad zelf overleden de afgelopen drie maanden een kleine 21.000 mensen door het virus. Dat zijn er 247 per 100.000 inwoners.

De situatie in North Carolina is daarmee onvergelijkbaar. Er vielen tot nu toe 859 doden, 8 per 100.000. Gouverneur Cooper durfde op 8 mei de maatregelen tegen verspreiding van het virus alweer te versoepelen: thuisblijven hoefde niet meer, winkels konden open als er niet te veel mensen werden binnengelaten. Afgelopen vrijdag ging datzelfde gelden voor kappers en restaurants.

Maar nog niet voor cafés, en dat zint de volksvertegenwoordiging van North Carolina niet. De Senaat van de staat stemde donderdag voor een wet die cafés toestaat om buiten drank te serveren.

Beeld Sander Soewargana

Dat tekent de enorme regionale verschillen in de VS. Een aantal dicht bevolkte steden werd zwaar getroffen, net als regio’s met kwetsbare bedrijfstakken zoals vleesverwerking. Maar er zijn ook steden die de dans tot nu toe ontsprongen, en dun bevolkte gebieden waar de bewoners van de pandemie voornamelijk de restricties merken, en daar weleens van af willen.

Dat heeft geleid tot een scheiding van geesten tussen Amerikanen die Democratisch gezind zijn – die wonen relatief vaak in de steden – en Republikeinen, die meer op het platteland wonen.

Niet dat die laatsten de ernst van de pandemie ontkennen, zo blijkt uit peilingen. Maar uit onderzoek naar de signalen van mobiele telefoons blijkt dat er in gebieden en steden waar conservatieven de overhand hebben, inmiddels meer verplaatsingen zijn dan in ­gebieden waar meer links gestemd wordt.

Demonstrant in North Carolina. Beeld AFP

‘North Carolina is nu nog niet klaar voor de grote Republikeinse conventie’ “We hebben de grafiek afgevlakt. Maar we zien ook dat je lokaal explosieve groei kunt krijgen. En tot we elke locatie hebben afgedekt, zijn we niet veilig. Het maakt niet uit waar het is. Zelfs al is het een gevangenis, daar werken toch mensen die na het werk naar de winkel gaan, naar het benzinestation en naar hun gezin. We zijn nooit veiliger dan onze minst veilige gemeenschap.” Pia MacDonald, epidemioloog aan onderzoeksinstituut RTI International in North Carolina, is er ook niet gerust op dat haar eigen staat de strijd gewonnen heeft. “North Carolina is een van de staten waar het aantal besmettingen elke week nog stijgt.” Moet North Carolina dan even stoppen met het van het slot halen van de staat, en de Republikeinse conventie die in de hoofdstad Charlotte op het programma staat maar afzeggen? MacDonald wil geen rechtstreeks advies geven, maar: “Toen we in heel de VS op slot gingen, was dat om tijd te winnen en te leren hoe je in een nieuwe situatie je dagelijkse leven leidt. Elke industrie, elk bedrijf, elk gezin moest uitzoeken hoe dat kon, met zo klein mogelijk risico voor de gemeenschap. Als je weer met heel strikte richtlijnen komt, en de mensen volgen die niet, dan is het allemaal vergeefs. De gouverneur en de burgemeester van Charlotte moeten de mensen meekrijgen.” Voor een beslissing over de conventie vindt MacDonald het in elk geval nog te vroeg. “Die is in augustus. Tot die tijd kan er veel veranderen. Heel veel, beide kanten op. “Ik kan je nu niet eens vertellen wat de gevolgen zullen zijn van wat er allemaal is gebeurd tijdens het afgelopen Memorial Day-weekeinde, op de stranden, bij de barbecues. Al die mensen die van heinde en verre komen, door elkaar heen lopen en weer naar huis gaan, dat is niet goed als het gaat om de verspreiding van het virus.”

‘Stomkop die toegaf aan macho-gedoe’

President Trump leek die scheiding van geesten deze week aan te moedigen, toen hij een smalende tweet doorstuurde over de aanstaande ­Democratische presidentskandidaat

Joe Biden, die op Memorial Day een krans legde met gezichtsmasker voor. Maar die spot ging zelfs Trumps trouwste aanhangers te ver. De Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, benadrukte dat er ‘geen stigma kleeft’ aan het dragen van bescherming of het houden van afstand. Biden zelf noemde Trump ‘een stomkop die toegaf aan macho-gedoe’. Een gezichtsmasker dragen, dat was volgens hem pas ­leiderschap.

