Ongedocumenteerden in België met dichtgenaaide lippen in hongerstaking. ‘We slapen als ratten’

Sinds 23 mei zijn zo’n 450 ongedocumenteerden in hongerstaking. Zij willen daarmee druk zetten op de Belgische overheid om een verblijfsvergunning te krijgen. Sommigen zijn er zo slecht aan toe, dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht – daar zou een aantal van hen volgens Belgische media een behandeling weigeren, zodat ze door kunnen gaan met hun actie.

Vier mannen hebben hun lippen aan elkaar genaaid, waardoor ze alleen nog door een rietje kunnen drinken. De migranten komen hoofdzakelijk uit Zuid-Azië en Noord-Afrika, maar wonen vaak al meerdere jaren, soms zelfs meer dan een decennium, in België. Velen hadden al jaren een baan, maar zijn die door de coronapandemie verloren.

In België om te werken en belasting te betalen

De hongerstakers voeren hun actie vanuit twee universiteiten en een kerk in het centrum van Brussel. “We slapen als ratten”, zei Kiran Adhikeri uit Nepal, die als chef in een restaurant werkte totdat het moest sluiten vanwege de pandemie. “Ik heb hoofdpijn, maagpijn, mijn hele lichaam doet zeer.” Ook vertelde hij persbureau Reuters: “Ik smeek ze (de Belgische overheid, red), geef ons alsjeblieft toegang tot werk, net zoals anderen. Ik wil belasting betalen en mijn kind in deze moderne stad laten opgroeien.”

Hopen op een pardon

De hongerstakers willen met een verblijfsvergunning toegang tot werk en sociale voorzieningen krijgen en hopen op een generaal pardon, zodat ze niet meer worden uitgezet. Maar staatssecretaris voor migratie Sammy Mahdi van de Vlaamse christendemocratische CD&V ziet daar niets in. Hij zegt dat de meesten jaren geleden al hebben gehoord dat ze België moeten verlaten en hij is ook bang dat als er wordt toegegeven aan deze hongerstakers, dit in de toekomst vaker zal gebeuren.

“Ze zeggen dat hier 150.000 illegalen wonen, en de mensen die hier stoppen met eten, moeten we dan individueel legaliseren? Wat krijg je dan? Over een week hebben we 200, 2000 of 20.000 mensen die hetzelfde gaan doen. Dat is niet de goede manier om het aan te pakken”, aldus Mahdi tegen het Vlaamse VRT.

Mahdi wil daarom een ‘neutrale zone’ opzetten, waar de ongedocumenteerden hun eigen zaak kunnen bespreken met iemand van Dienst Vreemdelingenzaken. De hongerstakers zijn hier niet enthousiast over. Ze zijn bang dat ze alsnog worden uitgezet als ze worden afgewezen.

