Onduidelijke wet zorgt voor wildgroei aan wietverkopers in Thailand

In de drukke Walking Street van Pai – een toeristendorp in Noord-Thailand – is er ‘s avonds bijna geen hoek meer te vinden waar geen glazen potten met wiet of kant-en-klare joints worden aangeboden. “Wij hopen dat we het nieuwe Amsterdam worden”, vertelt Pana Hongkamdee, co-eigenaar van coffeeshop Thong Yib. Hij schat in dat er in Pai sinds afgelopen zomer meer dan dertig wietverkooppunten bij zijn gekomen, daarvoor waren dit er drie.

Zijn geelgekleurde winkel in het midden van de Walking Street is sinds oktober geopend. Wietgebruik voor medicinale doeleinden is sinds 2019 legaal in Thailand en afgelopen juni werd cannabis van Thailands narcoticalijst gehaald: bezit en recreatief gebruik waren niet langer strafbaar. Maar de nieuwe cannabiswet is ook werk in uitvoering. Beetje bij beetje komen er nu beperkingen. Zo mogen sinds afgelopen maand officieel in coffeeshops geen joints meer gerookt worden – tenzij de wiet door ‘medische professionals wordt verkocht’. Ook ‘wietsnoepjes’, space brownies en joints verkopen is niet langer toegestaan.

Luchtzuiveraars

Weinig uitbaters houden zich aan de regels. Bij Thong Yib mag je gewoon binnen een joint roken, zegt Hongkamdee: ‘Het scheelt dat ik luchtzuiveraars heb, waardoor de geur niet naar de straat waait.’

Pana Hongkamdee, mede-eigenaar van coffeeshop Thong Yib in Pai. Beeld Marianne Slegers

De ‘decriminalisering’ van wietbloemen, -zaden en -knoppen heeft de afgelopen maanden gezorgd voor een explosieve groei van het aantal verkopers. Sommigen, zoals Hongkamdee, pakken het professioneel aan. Anderen gaan simpelweg met hun kraampje op straat staan, al dan niet met een officiële vergunning, of zetten hun waar op de toog van van de vele cafés in Pai. In andere toeristische hotspots in Thailand gebeurt hetzelfde.

Ondertussen begint de Thaise politiek zich ongemakkelijk te voelen over de nieuwe weg die Thailand is ingeslagen. Tot voor kort was het juist een land met zware celstraffen voor het bezit van wiet. Gloria Lai, directeur voor Azië bij het International Drug Policy Consortium, vertelt dat Thailand de wet erg snel invoerde: “Zonder brede consultatie is de wet er vooral om economische redenen gekomen. Terwijl dit een enorme verandering is voor Thailand en voor de Thai zelf die jarenlang hebben gehoord dat wiet slecht is. Bovendien is er absoluut geen sprake van enige uitleg door de overheid over zowel de negatieve als positieve aspecten van wietgebruik.”

In het Thaise dorp Pai wordt op vrijwel elke hoek van de hoofdstraat wiet verkocht. Beeld Marianne Slegers

Hongkamdee vertelt in zijn coffeeshop dat hij zich ‘enige zorgen’ maakt over de toekomstige aanvullende regels die duidelijkheid moeten scheppen of het gebruik van wiet puur voor het plezier wel of niet legaal is. Hij verwacht dat het beleid niet te restrictief wordt. “Grote investeerders hebben er veel geld ingestoken.” Toch wordt wel degelijk gesproken over het mogelijk terugzetten van cannabis op de narcoticalijst, ook door een aantal gevallen waarbij het wietgebruik uit de hand is gelopen. Zo waren er eind november drie jongetjes van negen en tien jaar oud in Pattaya die wiet aan het roken waren; een foto daarvan kwam groot in de publiciteit.

Medisch diploma

Ook coffeeshops in Bangkok proberen de mazen in de wet te vinden, vooral in dé straat voor de rugzaktoeristen: Khao San Road. Ze zetten iemand met een ‘medisch diploma’ in hun winkel zodat het blowen voor iedereen ‘medicinaal’ is – dat is officieel ook een vereiste, maar de definitie van ‘medicinaal’ is onbekend. De autoriteiten hebben al een onderzoek aangekondigd naar dergelijke coffeeshops.

In het dorp Pai denkt ook Santi Kordatos van de winkel Siam Cannabis dat recreatief wietgebruik niet opnieuw strafbaar wordt: “Dat zou een ramp zijn voor veel mensen, investeerders maar ook voor veel boeren die net zijn overgeschakeld op het telen van wiet.”

Wel zou Kordatos graag zien dat de prijzen in de officiële verkooppunten (vanaf 400 baht per gram: ongeveer 11 euro) naar beneden gaan. “Er worden nu Europese prijzen betaald voor wiet. Dat is echt pure oplichting want de inkoopprijs van wiet is behoorlijk gedaald door de toename van het aantal boeren in Thailand dat wiet verbouwt.”

